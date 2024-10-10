Турбота про емоційний стан кожної людини: на Київщині обговорили проблеми відновлення ментального здоров’я

ukenru
08:43 • 15643 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 91280 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 140931 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 193345 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 145947 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129302 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124943 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 164067 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76847 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84904 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 78908 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 72718 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 70584 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 70983 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 66271 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 48371 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 193349 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 164072 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 197707 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2818 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 11423 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20407 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43263 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41953 перегляди
Актуальне
Турбота про емоційний стан кожної людини: на Київщині обговорили проблеми відновлення ментального здоров’я

Турбота про емоційний стан кожної людини: на Київщині обговорили проблеми відновлення ментального здоров’я

Київ • УНН

 • 16210 перегляди

У Броварському ветеранському хабі відбувся захід, присвячений Всесвітньому дню ментального здоров'я. Обговорювалися питання психологічної допомоги різним категоріям населення, особливо ветеранам та їхнім сім'ям.

Допомога у кризових ситуаціях, психологічна підтримка різних категорій та вікових груп населення – такі проблеми обговорили у Броварському ветеранському хабі учасники спільного заходу громад Київщини, який був присвячений Всесвітньому дню ментального здоров’я, який щороку відзначається 10 жовтня. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в своєму Telegram- каналі, пише УНН.

Деталі

Захід відбувся в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

"Спільний захід громад Київщини, проведений напередодні у Броварах та організований в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, наочно доводить – турбота про емоційний стан кожної людини, особливо в умовах сучасних викликів, є надзвичайно важливим питанням. Разом з керівництвом обласної адміністрації, головами та представниками громад Київщини, представниками громадських та ветеранських організацій, говорили про важливе – про стійкість та силу духу, про допомогу у кризових ситуаціях, про взаєморозуміння та психологічну підтримку", - написав Ігор Сапожко.

Додатково

За оцінками експертів, до 50% населення України після війни потребуватиме психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – 1,8 млн; серед людей старшого віку – 7 млн; близько 4 млн – дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці медицини – 27 млн звернень. Водночас близько 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров’я – помірної або тяжкої форми.

Найбільшою загрозою для людської психіки, особливо для чинних та колишніх військовослужбовців, є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За статистикою, у світі на ПТСР страждають до 25% ветеранів різноманітних бойових дій.

Серед чинних військовослужбовців та ветеранів українсько-російської війни, 42,7% респондентів серед труднощів, на які очікують після війни, назвали психологічні розлади. Водночас вже зараз про наявні психологічні проблеми говорять 66,8% опитаних ветеранів.

 Як зазначила в коментарі УНН керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко, відновлення ментального здоров’я потребують не лише учасники війни з рф, але й члени їх родин та члени родин загиблих. Але деякі ветерани якоюсь мірою соромляться звертатися за такою допомогою.

"Ветеранський хаб у Броварах був відкритий напередодні дня Незалежності. За перший місяць відвідали 113 захисників та захисниць України. Звертаються вони і за психологічною допомогою. З ними індивідуальні бесіди проводить психолог. Така ж допомога надається дітям ветеранів та загиблих, адже ментальне здоров’я – це важливо не лише для ветерана, а для всієї родини. Коли хтось на війні, то вся родина на війні, і це порушене ментальне і психічне здоров’я кожного. Але ветеранам поки що це незвично, вони соромляться приходити. Інколи буває таке, що навіть приходять вони з дружинами в хаб, щоб просто познайомитися з нами, бо їм дуже цікаво чим ми займаємося", - зазначила Тетяна Гордієнко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
ukrainaУкраїна
olena-zelenskaОлена Зеленська
brovaryБровари
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54