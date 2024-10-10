Турбота про емоційний стан кожної людини: на Київщині обговорили проблеми відновлення ментального здоров’я

Допомога у кризових ситуаціях, психологічна підтримка різних категорій та вікових груп населення – такі проблеми обговорили у Броварському ветеранському хабі учасники спільного заходу громад Київщини, який був присвячений Всесвітньому дню ментального здоров’я, який щороку відзначається 10 жовтня. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в своєму Telegram- каналі, пише УНН.

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Захід відбувся в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

"Спільний захід громад Київщини, проведений напередодні у Броварах та організований в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, наочно доводить – турбота про емоційний стан кожної людини, особливо в умовах сучасних викликів, є надзвичайно важливим питанням. Разом з керівництвом обласної адміністрації, головами та представниками громад Київщини, представниками громадських та ветеранських організацій, говорили про важливе – про стійкість та силу духу, про допомогу у кризових ситуаціях, про взаєморозуміння та психологічну підтримку", - написав Ігор Сапожко.

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За оцінками експертів, до 50% населення України після війни потребуватиме психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – 1,8 млн; серед людей старшого віку – 7 млн; близько 4 млн – дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці медицини – 27 млн звернень. Водночас близько 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров’я – помірної або тяжкої форми.

Найбільшою загрозою для людської психіки, особливо для чинних та колишніх військовослужбовців, є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За статистикою, у світі на ПТСР страждають до 25% ветеранів різноманітних бойових дій.

Серед чинних військовослужбовців та ветеранів українсько-російської війни, 42,7% респондентів серед труднощів, на які очікують після війни, назвали психологічні розлади. Водночас вже зараз про наявні психологічні проблеми говорять 66,8% опитаних ветеранів.

Як зазначила в коментарі УНН керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко, відновлення ментального здоров’я потребують не лише учасники війни з рф, але й члени їх родин та члени родин загиблих. Але деякі ветерани якоюсь мірою соромляться звертатися за такою допомогою.

"Ветеранський хаб у Броварах був відкритий напередодні дня Незалежності. За перший місяць відвідали 113 захисників та захисниць України. Звертаються вони і за психологічною допомогою. З ними індивідуальні бесіди проводить психолог. Така ж допомога надається дітям ветеранів та загиблих, адже ментальне здоров’я – це важливо не лише для ветерана, а для всієї родини. Коли хтось на війні, то вся родина на війні, і це порушене ментальне і психічне здоров’я кожного. Але ветеранам поки що це незвично, вони соромляться приходити. Інколи буває таке, що навіть приходять вони з дружинами в хаб, щоб просто познайомитися з нами, бо їм дуже цікаво чим ми займаємося", - зазначила Тетяна Гордієнко.