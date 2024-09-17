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Ментальне здоров’я: деякі ветерани ще соромляться звертатися за допомогою

Ментальне здоров’я: деякі ветерани ще соромляться звертатися за допомогою

Київ • УНН

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У Броварах відкрили Ветеранський центр, де учасники війни та їхні родини можуть отримати психологічну підтримку. Деякі ветерани соромляться звертатися за допомогою, але центр працює над подоланням цього бар'єру.

Відновлення ментального здоров’я потребують не лише учасники російської-війни, але й члени їх родин та члени родин загиблих. Але деякі ветерани якоюсь мірою соромляться звертатися за допомогою. Про це розповіла керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко в коментарі УНН.

За її словами, ветеранський хаб у Броварській громаді функціонує менше місяця, і робота по всіх напрямках, зокрема і в плані надання психологічної допомоги лише набирає обертів.

За цей час наш хаб відвідали 113 захисників та захисниць України. Звертаються вони і за психологічною допомогою. З ними індивідуальні бесіди проводить психолог. Така ж допомога надається дітям ветеранів та загиблих, адже ментальне здоров’я – це важливо не лише для ветерана, а для всієї родини. Коли хтось на війні, то вся родина на війні, і це порушене моральне і психічне здоров’я кожного,

- зазначила Тетяна Гордієнко.

Керівниця Ветеранського хабу у Броварах підкреслює, що в цей час учасникам російсько-української війни важлива підтримка їхніх родин.

"Ветеранам це не звично, вони соромляться приходити. Інколи буває таке, що навіть приходять вони з дружинами в хаб, щоб просто познайомитися з нами, бо їм дуже цікаво чим ми займаємося.

Ми виходимо з того, що хаб повинен не тільки закривати якісь питання пов’язані з державними структурами, а також в плані підтримки ментального здоров’я проводити різноманітні заходи не лише персонально для військових, але й для їхніх родин, надавати для них свій простір для їхніх ініціатив.

Значну увагу приділяємо роботі з дітьми військових. Зокрема, нещодавно ми з дітками створили спільний лист бажань. У нас були стікери і була карта бажань, і кожна дитина обрала собі той стікер, який вважала найбільш потрібним їй зараз. Комусь це, наприклад, будинок, що був зруйнований, комусь обійми рідних, комусь не вистачає домашнього улюбленця, хтось чекає з війни близьких людей. Тому ми зробили такий спільний лист з надією що в скорому майбутньому він перейде в дію, в життя", - додала Тетяна Гордієнко.

Нагадаємо

22 серпня у Броварах відкрили Міський ветеранський центр, у якому ветерани російсько-української війни, члени родин загиблих та військовополонених, діючі військовослужбовці можуть, зокрема, отримати консультації з оформлення документів, працевлаштування чи відкриття власної справи, вирішити питання медичної допомоги та психологічної реабілітації тощо.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН зазначив, що у міської ради є чітке розуміння того, ветеранська політика – це, фактично, ключовий напрямок її діяльності.

Зараз в нашій громаді нараховується до двох тисяч ветеранів, з них 278 – це особи з інвалідністю. І як би ми того не хотіли, поки триватиме війна, кількість цих людей, на жаль, зростатиме. Їм потрібна психологічна та фізична реабілітація, комусь треба допомогти з роботою, житлом. Ми щодня стикаємося з цими питаннями тут, на місці. І, звісно, щоб їх вирішувати потрібно, щоб працювали відповідні державні програми і було належне фінансування. Ми зі свого боку теж виділяємо певні кошти на підтримку ветеранів, спрощуємо процедури вирішення нагальних питань. Адже ці люди зі зброєю в руках захищали нашу землю, ї їм треба віддати належну повагу,

- розповів Ігор Сапожко.
Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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