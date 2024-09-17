Ментальне здоров’я: деякі ветерани ще соромляться звертатися за допомогою

Відновлення ментального здоров’я потребують не лише учасники російської-війни, але й члени їх родин та члени родин загиблих. Але деякі ветерани якоюсь мірою соромляться звертатися за допомогою. Про це розповіла керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко в коментарі УНН.

За її словами, ветеранський хаб у Броварській громаді функціонує менше місяця, і робота по всіх напрямках, зокрема і в плані надання психологічної допомоги лише набирає обертів.

За цей час наш хаб відвідали 113 захисників та захисниць України. Звертаються вони і за психологічною допомогою. З ними індивідуальні бесіди проводить психолог. Така ж допомога надається дітям ветеранів та загиблих, адже ментальне здоров’я – це важливо не лише для ветерана, а для всієї родини. Коли хтось на війні, то вся родина на війні, і це порушене моральне і психічне здоров’я кожного, - зазначила Тетяна Гордієнко.

Керівниця Ветеранського хабу у Броварах підкреслює, що в цей час учасникам російсько-української війни важлива підтримка їхніх родин.

"Ветеранам це не звично, вони соромляться приходити. Інколи буває таке, що навіть приходять вони з дружинами в хаб, щоб просто познайомитися з нами, бо їм дуже цікаво чим ми займаємося.

Ми виходимо з того, що хаб повинен не тільки закривати якісь питання пов’язані з державними структурами, а також в плані підтримки ментального здоров’я проводити різноманітні заходи не лише персонально для військових, але й для їхніх родин, надавати для них свій простір для їхніх ініціатив.

Значну увагу приділяємо роботі з дітьми військових. Зокрема, нещодавно ми з дітками створили спільний лист бажань. У нас були стікери і була карта бажань, і кожна дитина обрала собі той стікер, який вважала найбільш потрібним їй зараз. Комусь це, наприклад, будинок, що був зруйнований, комусь обійми рідних, комусь не вистачає домашнього улюбленця, хтось чекає з війни близьких людей. Тому ми зробили такий спільний лист з надією що в скорому майбутньому він перейде в дію, в життя", - додала Тетяна Гордієнко.

Нагадаємо

22 серпня у Броварах відкрили Міський ветеранський центр, у якому ветерани російсько-української війни, члени родин загиблих та військовополонених, діючі військовослужбовці можуть, зокрема, отримати консультації з оформлення документів, працевлаштування чи відкриття власної справи, вирішити питання медичної допомоги та психологічної реабілітації тощо.



Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН зазначив, що у міської ради є чітке розуміння того, ветеранська політика – це, фактично, ключовий напрямок її діяльності.

