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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 07:11  •  17846 просмотра

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В Броварах открыли Ветеранский центр, где участники войны и их семьи могут получить психологическую поддержку. Некоторые ветераны стесняются обращаться за помощью, но центр работает над преодолением этого барьера.

В восстановлении ментального здоровья нуждаются не только участники российской войны, но и члены их семей и члены семей погибших. Но некоторые ветераны в какой-то степени стесняются обращаться за помощью. Об этом рассказала руководитель проекта "Броварской городской ветеранский центр" Татьяна Гордиенко в комментарии УНН.

По ее словам, ветеранский хаб в Броварской громаде функционирует меньше месяца, и работа по всем направлениям, в том числе и в плане оказания психологической помощи только набирает обороты.

За это время наш хаб посетили 113 защитников и защитниц Украины. Обращаются они и за психологической помощью. С ними индивидуальные беседы проводит психолог. Такая же помощь оказывается детям ветеранов и погибших, ведь ментальное здоровье - это важно не только для ветерана, а для всей семьи. Когда кто-то на войне, то вся семья на войне, и это нарушено моральное и психическое здоровье каждого,

- отметила Татьяна Гордиенко.

Руководитель Ветеранского хаба в Броварах подчеркивает, что в это время участникам российско-украинской войны важна поддержка их семей.

"Ветеранам это не привычно, они стесняются приходить. Иногда бывает такое, что даже приходят они с женами в хаб, чтобы просто познакомиться с нами, потому что им очень интересно чем мы занимаемся.

Мы исходим из того, что хаб должен не только закрывать какие-то вопросы, связанные с государственными структурами, а также в плане поддержки ментального здоровья проводить различные мероприятия не только персонально для военных, но и для их семей, предоставлять для них свое пространство для их инициатив.

Значительное внимание уделяем работе с детьми военных. В частности, недавно мы с детьми создали совместное письмо желаний. У нас были стикеры и была карта желаний, и каждый ребенок выбрал себе тот стикер, который считал наиболее нужным ему сейчас. Кому-то это, например, дом, который был разрушен, кому-то объятия родных, кому-то не хватает домашнего любимца, кто-то ждет с войны близких людей. Поэтому мы сделали такое совместное письмо с надеждой что в скором будущем оно перейдет в действие, в жизнь", - добавила Татьяна Гордиенко.

Напомним

22 августа в Броварах открыли Городской ветеранский центр, в котором ветераны российско-украинской войны, члены семей погибших и военнопленных, действующие военнослужащие могут, в частности, получить консультации по оформлению документов, трудоустройству или открытию собственного дела, решить вопросы медицинской помощи и психологической реабилитации и тому подобное.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН отметил, что у городского совета есть четкое понимание того, ветеранская политика - это, фактически, ключевое направление его деятельности.

Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение,

- рассказал Игорь Сапожко.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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