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Забота об эмоциональном состоянии каждого человека: на Киевщине обсудили проблемы восстановления ментального здоровья

Забота об эмоциональном состоянии каждого человека: на Киевщине обсудили проблемы восстановления ментального здоровья

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 15:00  •  6356 просмотра

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В Броварском ветеранском хабе состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню ментального здоровья. Обсуждались вопросы психологической помощи различным категориям населения, особенно ветеранам и их семьям.

Помощь в кризисных ситуациях, психологическая поддержка различных категорий и возрастных групп населения - такие проблемы обсудили в Броварском ветеранском хабе участники совместного мероприятия громад Киевщины, который был посвящен Всемирному дню ментального здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Мероприятие состоялось в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

"Совместное мероприятие громад Киевщины, проведенное накануне в Броварах и организованное в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе Первой леди Елены Зеленской, наглядно доказывает - забота об эмоциональном состоянии каждого человека, особенно в условиях современных вызовов, является чрезвычайно важным вопросом. Вместе с руководством областной администрации, председателями и представителями громад Киевщины, представителями общественных и ветеранских организаций, говорили о важном - о стойкости и силе духа, о помощи в кризисных ситуациях, о взаимопонимании и психологической поддержке", - написал Игорь Сапожко.

Дополнительно

По оценкам экспертов, до 50% населения Украины после войны будет нуждаться в психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов - 1,8 млн; среди людей старшего возраста - 7 млн; около 4 млн - детей и подростков. Прогнозируемая потребность в помощи по вопросам психического здоровья на первичном звене медицины - 27 млн обращений. В то же время около 3-4 млн украинцев будут иметь определенное расстройство психического здоровья - умеренной или тяжелой формы.

Наибольшей угрозой для человеческой психики, особенно для действующих и бывших военнослужащих, является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). По статистике, в мире ПТСР страдают до 25% ветеранов различных боевых действий.

Среди действующих военнослужащих и ветеранов украинско-российской войны, 42,7% респондентов среди трудностей, которые ожидают после войны, назвали психологические расстройства. В то же время уже сейчас об имеющихся психологических проблемах говорят 66,8% опрошенных ветеранов.

 Как отметила в комментарии УНН руководитель проекта "Броварской городской ветеранский центр" Татьяна Гордиенко, в восстановлении ментального здоровья нуждаются не только участники войны с рф, но и члены их семей и члены семей погибших. Но некоторые ветераны в какой-то степени стесняются обращаться за такой помощью.

"Ветеранский хаб в Броварах был открыт накануне дня Независимости. За первый месяц посетили 113 защитников и защитниц Украины. Обращаются они и за психологической помощью. С ними индивидуальные беседы проводит психолог. Такая же помощь оказывается детям ветеранов и погибших, ведь ментальное здоровье - это важно не только для ветерана, а для всей семьи. Когда кто-то на войне, то вся семья на войне, и это нарушено ментальное и психическое здоровье каждого. Но ветеранам пока это непривычно, они стесняются приходить. Иногда бывает такое, что даже приходят они с женами в хаб, чтобы просто познакомиться с нами, потому что им очень интересно чем мы занимаемся", - отметила Татьяна Гордиенко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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