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Повернення до цивільного життя: як на Київщині ветеранам російсько-української війни допомагають відновити ментальне здоров’я

Повернення до цивільного життя: як на Київщині ветеранам російсько-української війни допомагають відновити ментальне здоров’я

Київ • УНН

 • 196601 перегляди

У Броварах відкрився Ветеранський хаб для психологічної підтримки учасників війни. 66,8% опитаних ветеранів повідомляють про наявні психологічні проблеми, а 42,7% очікують на них після війни.

Повномасштабне російське вторгнення ще більше загострило проблематику ментального здоров’я українців та вивело її на загальнодержавний рівень. Це стосується практично усіх без виключення верств населення та соціальних груп, але в першу чергу ветеранів російсько-української війни.

Статистика свідчить, що саме психологічна робота з ветеранами має стати ключовим елементом їхнього повернення до цивільного життя, пише УНН.

Безумовно, війна так чи інакше вплине на психічне здоров’я значної кількості українців. Як зазначає Національний інститут стратегічних досліджень, за оцінками експертів, після завершення бойових дій 40–50 % населення потребуватимуть психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – майже два мільйони, серед людей старшого віку – сім мільйонів, близько чотирьох мільйонів – дітей та підлітків.

Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці медицини – 27 мільйонів звернень. Фахівці прогнозують, що близько трьох-чотирьох мільйонів українців матимуть певний розлад психічного здоров’я помірної або тяжкої форми.

Найбільшою загрозою для людської психіки, особливо для чинних та колишніх військовослужбовців, є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За статистикою, у світі на ПТСР страждають до 25% ветеранів різноманітних бойових дій.

За даними дослідження Українського ветеранського фонду "Портрет ветерана", проведеного у 2023 році серед чинних військовослужбовців та ветеранів українсько-російської війни, 42,7% респондентів серед труднощів, на які очікують після війни, назвали психологічні розлади. Водночас вже зараз про наявні психологічні проблеми говорять 66,8% опитаних ветеранів.

За даними Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони, посттравматичний стресовий розлад становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають військові. І, за прогнозами спеціалістів, ця цифра, на жаль, лише зростатиме.

Наведені дані яскраво підтверджують той факт, що турбота про ментальне здоров’я ветеранів російсько-української війни є ключовим елементом в їх поверненні до цивільного життя, та спільним завданням центральної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

У нашому суспільстві візит до психолога ще не є звичною практикою, та й не в кожної людини знайдуться кошти на платні консультації. Тож, важливу роль у цьому питанні мають відігравати різноманітні центри підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин.

Зокрема, у Ветеранському хабі, який місяць тому відкрився у Броварах Київської області, відновленню ментального здоров’я ветеранів одразу ж почали приділяти значну увагу.

Керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко в коментарі УНН зазначила, що військові поки що не завжди готові відверто говорити про свої психологічні проблеми.

"Ветеранам це не звично, вони соромляться приходити. Інколи буває таке, що навіть приходять вони з дружинами в хаб, щоб просто познайомитися з нами, бо їм дуже цікаво чим ми займаємося.

За цей час наш хаб відвідали 113 захисників та захисниць України. Звертаються вони і за психологічною допомогою. З ними індивідуальні бесіди проводить психолог. Така ж допомога надається дітям ветеранів та загиблих, адже ментальне здоров’я – це важливо не лише для ветерана, а для всієї родини. Коли хтось на війні, то вся родина на війні, і це порушене моральне і психічне здоров’я кожного,

Ми виходимо з того, що хаб повинен не тільки закривати якісь питання пов’язані з державними структурами, а також в плані підтримки ментального здоров’я проводити різноманітні заходи не лише персонально для військових, але й для їхніх родин, надавати для них свій простір для їхніх ініціатив", - розповіла Тетяна Гордієнко.

У свою чергу, за словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, у громаді усвідомлюють важливість відновлення ментального здоров’я ветеранів, військовослужбовців та надання іншої необхідної допомоги цим людям.

Зараз в нашій громаді нараховується до двох тисяч ветеранів, з них 278 – це особи з інвалідністю. І як би ми того не хотіли, поки триватиме війна, кількість цих людей, на жаль, зростатиме. Їм потрібна психологічна та фізична реабілітація, комусь треба допомогти з роботою, житлом. Ми щодня стикаємося з цими питаннями тут, на місці. І, звісно, щоб їх вирішувати потрібно, щоб працювали відповідні державні програми і було належне фінансування. Ми зі свого боку теж виділяємо певні кошти на підтримку ветеранів, спрощуємо процедури вирішення нагальних питань. Адже ці люди зі зброєю в руках захищали нашу землю, ї їм треба віддати належну повагу,

- зазначив Ігор Сапожко в коментарі  УНН.

Усі необхідні послуги для учасників бойових дій та членів родин загиблих: у Броварах відкрили Міський ветеранський центр (відео)22.08.24, 20:36 • 164697 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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