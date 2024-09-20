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Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:43  •  46232 просмотра

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В Броварах открылся Ветеранский хаб для психологической поддержки участников войны. 66,8% опрошенных ветеранов сообщают об имеющихся психологических проблемах, а 42,7% ожидают их после войны.

Полномасштабное российское вторжение еще больше обострило проблематику ментального здоровья украинцев и вывело ее на общегосударственный уровень. Это касается практически всех без исключения слоев населения и социальных групп, но в первую очередь ветеранов российско-украинской войны.

Статистика свидетельствует, что именно психологическая работа с ветеранами должна стать ключевым элементом их возвращения к гражданской жизни, пишет УНН.

Безусловно, война так или иначе повлияет на психическое здоровье значительного количества украинцев. Как отмечает Национальный институт стратегических исследований, по оценкам экспертов, после завершения боевых действий 40-50 % населения будут нуждаться в психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов - почти два миллиона, среди людей старшего возраста - семь миллионов, около четырех миллионов - детей и подростков.

Прогнозируемая потребность в помощи по вопросам психического здоровья на первичном звене медицины - 27 миллионов обращений. Специалисты прогнозируют, что около трех-четырех миллионов украинцев будут иметь определенное расстройство психического здоровья умеренной или тяжелой формы.

Наибольшей угрозой для человеческой психики, особенно для действующих и бывших военнослужащих, является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). По статистике, в мире ПТСР страдают до 25% ветеранов различных боевых действий.

По данным исследования Украинского ветеранского фонда "Портрет ветерана", проведенного в 2023 году среди действующих военнослужащих и ветеранов украинско-российской войны, 42,7% респондентов среди трудностей, которые ожидают после войны, назвали психологические расстройства. В то же время уже сейчас об имеющихся психологических проблемах говорят 66,8% опрошенных ветеранов.

По данным Департамента здравоохранения Министерства обороны, посттравматическое стрессовое расстройство составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают военные. И, по прогнозам специалистов, эта цифра, к сожалению, будет только расти.

Приведенные данные ярко подтверждают тот факт, что забота о ментальном здоровье ветеранов российско-украинской войны является ключевым элементом в их возвращении к гражданской жизни, и общей задачей центральной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

В нашем обществе визит к психологу еще не является обычной практикой, да и не у каждого человека найдутся средства на платные консультации. Поэтому, важную роль в этом вопросе должны играть различные центры поддержки ветеранов, военнослужащих и членов их семей.

В частности, в Ветеранском хабе, который месяц назад открылся в Броварах Киевской области, восстановлению ментального здоровья ветеранов сразу же начали уделять значительное внимание.

Руководитель проекта "Броварской городской ветеранский центр" Татьяна Гордиенко в комментарии УНН отметила, что военные пока не всегда готовы откровенно говорить о своих психологических проблемах.

"Ветеранам это не привычно, они стесняются приходить. Иногда бывает такое, что даже приходят они с женами в хаб, чтобы просто познакомиться с нами, потому что им очень интересно чем мы занимаемся.

За это время наш хаб посетили 113 защитников и защитниц Украины. Обращаются они и за психологической помощью. С ними индивидуальные беседы проводит психолог. Такая же помощь оказывается детям ветеранов и погибших, ведь ментальное здоровье - это важно не только для ветерана, а для всей семьи. Когда кто-то на войне, то вся семья на войне, и это нарушено моральное и психическое здоровье каждого,

Мы исходим из того, что хаб должен не только закрывать какие-то вопросы, связанные с государственными структурами, а также в плане поддержки ментального здоровья проводить различные мероприятия не только персонально для военных, но и для их семей, предоставлять для них свое пространство для их инициатив", - рассказала Татьяна Гордиенко.

В свою очередь, по словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, в громаде осознают важность восстановления ментального здоровья ветеранов, военнослужащих и предоставления другой необходимой помощи этим людям.

Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение,

- отметил Игорь Сапожко в комментарии  УНН.

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