Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Накануне Дня Независимости Украины в Броварах начал свою работу Городской ветеранский центр. Какие услуги здесь будут предоставляться, и кто может ими воспользоваться - узнавали журналисты УНН во время открытия заведения.

Ныне в Броварской громаде насчитывается около двух тысяч участников боевых действий, из которых почти 300 человек с инвалидностью. Они, а также члены семей погибших и военнопленных, действующие военнослужащие смогут воспользоваться услугами центра. В частности, получить консультации по оформлению документов, трудоустройству или открытию собственного дела, решить вопросы медицинской помощи и реабилитации и т. п.

Как рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко, в общем, в ветеранском центре будут предоставлять 25 различных услуг.

"Мы сегодня говорили и о льготах, и о субсидиях. Мы говорим об оформлении инвалидности, говорим о работе определенных реабилитационных вещей. Именно здесь они и будут озвучены и решены", - сообщил Игорь Сапожко.

В свою очередь, глава Киевской военной администрации Руслан Кравченко отметил, что именно благодаря настойчивости городских властей ветеранский центр в Броварах удалось создать достаточно быстро.

"Если есть желание то никаких трудностей не будет. Есть желание у мэра Броваров - он это взял и сделал. Сказал: я сделаю и я успею.

Я хочу, чтобы в каждом городе в Киевской области был такой ветеранский хаб, а если нужно, то и несколько хабов. Главная задача, чтобы было комфортно для персонала, чтобы было комфортно прийти ветеранам с любым вопросом", - отметил Руслан Кравченко.

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Сами же ветераны называют открытие центра правильным и важным шагом, ведь теперь им не придется ходить по многим инстанциям, все необходимые консультации они смогут получить за один визит.

"Те идеи, которые сейчас хотят реализовать, они сильно помогут ветеранам. Как по мне, то на первом месте юридическая помощь. Потому что, у нас с документальной частью, как вы знаете, очень долго. В частности, комиссия ВВК - это такой вопрос долгий и тяжелый", - поделился с журналистами УНН своими впечатлениями от открытия центра ветеран ВСУ Владимир Шуляк.

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