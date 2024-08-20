Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

По состоянию на конец мая этого года в Государственный реестр ветеранов внесены данные о 1,2 миллиона человек. По разным оценкам, и в зависимости от того, когда завершится российско-украинская война, количество этих людей может достичь 4-6 миллионов. И большинство из них, разумеется, это будут люди, которые прошли ад боевых действий. Также количество лиц с инвалидностью в Украине за время полномасштабного российского вторжения выросло на 300 тысяч, пишет УНН.

Эти сухие цифры статистики в очередной раз подтверждают тот факт, что ветеранская политика в Украине на много лет вперед должна стать приоритетом для государства.

Исторические примеры многих послевоенных периодов показывают, что многим людям в форме впоследствии бывает трудно вернуться к привычной мирной жизни. Эти люди нуждаются в медицинской реабилитации, психологической поддержке. Кто-то даже не знает как оформить статус участника боевых действий или инвалидность, следовательно, им нужна и юридическая помощь. И что самое главное, этих людей необходимо обеспечить базовыми потребностями: им нужны работа или стабильная финансовая поддержка и жилье.

По данным профильного министерства, 70% ветеранов имели официальное трудоустройство до мобилизации и более половины из них будет нуждаться в трудоустройстве после возвращения к гражданской жизни. При этом, в Украинском ветеранском фонде ранее озвучили информацию, что на начало этого года количество безработных среди ветеранов выросло почти до 31%.

Согласно опросу этого же Фонда, более 29% украинских ветеранов нуждаются в собственном жилье, а 26,5% - в улучшении жилищных условий.

Безусловно, все это серьезные вызовы для государства. В этом году на ветеранскую политику в государственном бюджете заложено более 14 миллиардов гривен. В Минветеранов считают, что этот показатель максимально приближен к реальным потребностям. Но многое зависит и от того, насколько эффективно используются эти средства и реализуется ветеранская политика на местном уровне.

"Как говорят сами ветераны - они не хотят подачек от государства, они хотят быть активными, полноценными членами общества. То есть работать и зарабатывать. И это задача и государства и бизнеса - чтобы создавать и рабочие места и условия для работы в том числе лиц с инвалидностью.

Органы местной власти помогают, но в зависимости от финансирования. Если, например, говорить о мощных объединенных общинах, таких как Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Киев - они имеют больше ресурса. А когда это сельские ОТГ, то там не всегда есть центры предоставления услуг. Если государство гарантирует в Конституции, а это сегодня есть в законах, то государство должно этим законом гарантировать независимо где бы ветеран проживал, чтобы был равный доступ к льготам и условиям проживания, трудоустройства и т.д.", - отметил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

В то же время, даже в не слишком больших громадах все же есть ресурсы для того, чтобы ветераны не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Так, на днях в Броварской громаде откроют ветеранский хаб, который станет своеобразным сервисным центром и дополнительным инструментом поддержки этих людей.

"Чаще всего ветераны обращаются к нам по вопросу жилья. Если люди нуждаются в улучшении жилищных условий, то они становятся на учет. В этом году в рамках реализации соответствующей государственной программы Броварской городской совет получил 39 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета на жилье для инвалидов войны.

Есть большая потребность в физической реабилитации ветеранов. Для этого у нас предусмотрено бесплатное посещение двух бассейнов. Один из них оборудован специальным подъемником, и им могут пользоваться ветераны, которые из-за ранения не могут передвигаться. Что касается трудоустройства ветеранов, то в рамках программы профессиональной адаптации у нас сейчас на очереди 15 человек. Такое небольшое количество людей объясняется тем, что значительное количество ветеранов, людей, которые получили ранения на войне, официально все еще считаются военнослужащими", - рассказала начальница отдела по вопросам ветеранской политики Управления соцзащиты Броварского горсовета Марина Кислицына в комментарии УНН.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в свою очередь отмечает, что у городского совета есть четкое понимание того, ветеранская политика - это, фактически, ключевое направление его деятельности.

"Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение", - рассказал УНН Игорь Сапожко.