ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

  •  51264 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  71558 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112318 просмотра
Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

  •  55760 просмотра
Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  60939 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  40113 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156500 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  275094 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  259364 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307795 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  15351 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  85088 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  78439 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  111752 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  107351 просмотра
Актуальное
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:40  •  35962 просмотра

Read in English

В Броварской громаде открывают ветеранский хаб для поддержки участников войны. Местные власти предоставляют жилье, реабилитацию и помощь с трудоустройством для почти 2000 ветеранов.

По состоянию на конец мая этого года в Государственный реестр ветеранов внесены данные о 1,2 миллиона человек. По разным оценкам, и в зависимости от того, когда завершится российско-украинская война, количество этих людей может достичь 4-6 миллионов. И большинство из них, разумеется, это будут люди, которые прошли ад боевых действий. Также количество лиц с инвалидностью в Украине за время полномасштабного российского вторжения выросло на 300 тысяч, пишет УНН.

Эти сухие цифры статистики в очередной раз подтверждают тот факт, что ветеранская политика в Украине на много лет вперед должна стать приоритетом для государства. 

Исторические примеры многих послевоенных периодов показывают, что многим людям в форме впоследствии бывает трудно вернуться к привычной мирной жизни. Эти люди нуждаются в медицинской реабилитации, психологической поддержке. Кто-то даже не знает как оформить статус участника боевых действий или инвалидность, следовательно, им нужна и юридическая помощь. И что самое главное, этих людей необходимо обеспечить базовыми потребностями: им нужны работа или стабильная финансовая поддержка и жилье. 

По данным профильного министерства, 70% ветеранов имели официальное трудоустройство до мобилизации и более половины из них будет нуждаться в трудоустройстве после возвращения к гражданской жизни. При этом, в Украинском ветеранском фонде ранее озвучили информацию, что на начало этого года количество безработных среди ветеранов выросло почти до 31%. 

Согласно опросу этого же Фонда, более 29% украинских ветеранов нуждаются в собственном жилье, а 26,5% - в улучшении жилищных условий. 

Безусловно, все это серьезные вызовы для государства. В этом году на ветеранскую политику в государственном бюджете заложено более 14 миллиардов гривен. В Минветеранов считают, что этот показатель максимально приближен к реальным потребностям. Но многое зависит и от того, насколько эффективно используются эти средства и реализуется ветеранская политика на местном уровне. 

"Как говорят сами ветераны - они не хотят подачек от государства, они хотят быть активными, полноценными членами общества. То есть работать и зарабатывать. И это задача и государства и бизнеса - чтобы создавать и рабочие места и условия для работы в том числе лиц с инвалидностью.

Органы местной власти помогают, но в зависимости от финансирования. Если, например, говорить о мощных объединенных общинах, таких как Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Киев - они имеют больше ресурса. А когда это сельские ОТГ, то там не всегда есть центры предоставления услуг. Если государство гарантирует в Конституции, а это сегодня есть в законах, то государство должно этим законом гарантировать независимо где бы ветеран проживал, чтобы был равный доступ к льготам и условиям проживания, трудоустройства и т.д.", - отметил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

В то же время, даже в не слишком больших громадах все же есть ресурсы для того, чтобы ветераны не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Так, на днях в Броварской громаде откроют ветеранский хаб, который станет своеобразным сервисным центром и дополнительным инструментом поддержки этих людей. 

"Чаще всего ветераны обращаются к нам по вопросу жилья. Если люди нуждаются в улучшении жилищных условий, то они становятся на учет. В этом году в рамках реализации соответствующей государственной программы Броварской городской совет получил 39 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета на жилье для инвалидов войны.

Есть большая потребность в физической реабилитации ветеранов. Для этого у нас предусмотрено бесплатное посещение двух бассейнов. Один из них оборудован специальным подъемником, и им могут пользоваться ветераны, которые из-за ранения не могут передвигаться. Что касается трудоустройства ветеранов, то в рамках программы профессиональной адаптации у нас сейчас на очереди 15 человек. Такое небольшое количество людей объясняется тем, что значительное количество ветеранов, людей, которые получили ранения на войне, официально все еще считаются военнослужащими", - рассказала начальница отдела по вопросам ветеранской политики Управления соцзащиты Броварского горсовета Марина Кислицына в комментарии УНН.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в свою очередь отмечает, что у городского совета есть четкое понимание того, ветеранская политика - это, фактически, ключевое направление его деятельности.

"Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение", - рассказал УНН Игорь Сапожко. 

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществопубликацииКиевская область
Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  24626 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  74869 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  92112 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  112220 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  112226 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113401 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104294 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89279 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76308 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  63047 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Популярные

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

Байден: Камала Харрис станет президентом, которым будут гордиться американцы

  •  60939 просмотра
Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

Трамп говорит, что Камала Харрис не будет участвовать в дебатах Fox News 4 сентября

  •  55760 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112318 просмотра
Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

  •  71558 просмотра
Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

Боррель: Венесуэла может столкнуться с кризисом из-за спорных выборов

  •  51264 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  40113 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  156500 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  275094 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  259364 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  307795 просмотра

Война

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

  •  2333 просмотра
Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

  •  4085 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7078 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  11476 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  12195 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7078 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  4414 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  12919 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  10985 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  21623 просмотра

Война

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

Оккупанты создали "совет по инвестициям" для разграбления Херсонщины - Сопротивление

  •  2333 просмотра
Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

Харьковская область: армия рф в очередной раз ударила по Купянску, ранена мирная жительница

  •  4085 просмотра
В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7078 просмотра
россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

россияне дронами атаковали пригород Херсона: двое раненых

  •  11476 просмотра
В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки

  •  12195 просмотра

политика

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

  •  7078 просмотра
Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: ВАКС перенес заседание на 27 августа

  •  4414 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  12919 просмотра
В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

  •  10985 просмотра
рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

рф планирует перебросить военных из красноярска на оборону курской области - «АТЕШ»

  •  21623 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  13992 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  108343 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106839 просмотра

Экономика

В Украине появится торговое представительство Японии

В Украине появится торговое представительство Японии

  •  2529 просмотра
Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

  •  12919 просмотра
Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  14850 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  17010 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  16795 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  16969 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  112323 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  116782 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  47660 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  35829 просмотра