Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Реабилитация после ранений, помощь с жильем и трудоустройством – далеко не полный перечень проблемных вопросов, которые беспокоят ветеранов российско-украинской войны. Как их решают в Броварской громаде, рассказала начальник отдела по вопросам ветеранской политики Управления соцзащиты Броварского горсовета Марина Кислицына в комментарии УНН.

Детали

Сейчас в Броварской громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов. Из них 278 человек с инвалидностью – участников АТО/ООС и полномасштабной войны.

Марина Кислицына отмечает, что городские власти пытаются оказывать максимальную поддержку военнослужащим и их семьям.

"У нас в городе действует соответствующая программа. Мы при мобилизации выплачиваем десять тысяч гривен, при ранении и контузии тоже выплачиваем десять тысяч. Если сложное ранение, то предоставляем дополнительные средства. Помогаем семьям погибших защитников Украины: оказываем материальную помощь на погребение и установку памятника.

Чаще всего ветераны обращаются к нам по вопросу жилья. Если люди нуждаются в улучшении жилищных условий, то они становятся на учет. В этом году в рамках реализации соответствующей государственной программы Броварской городской совет получил 39 миллионов гривен субвенции из государственного бюджета на жилье для инвалидов войны.

Есть большая потребность в физической реабилитации ветеранов. Для этого у нас предусмотрено бесплатное посещение двух бассейнов. Один из них обустроен специальным подъемником, и им могут пользоваться ветераны, которые из-за ранений не могут передвигаться.

Что касается трудоустройства ветеранов, то в рамках программы профессиональной адаптации у нас сейчас на очереди 15 человек. Такое небольшое количество людей объясняется тем, что значительное количество ветеранов, людей, получивших ранения на войне, официально все еще считаются военнослужащими", - рассказала Марина Кислицына.

В ближайшее время в Броварах планируется открытие ветеранского хаба. Как отмечает Марина Кислицына, он должен стать своеобразным сервисным центром для ветеранов.

"Как мы это для себя видим, там будут соответствующие специалисты из разных структур и управлений Броварского городского совета, чтобы ветеран на месте мог заполнить анкету, где укажет свои потребности, затем эта анкета будет передана в соответствующий орган для ее проработки. То есть это такая точка входа ветерана, и точка его выхода уже с полученной услугой. Кроме этого, в хабе ветераны смогут получить квалифицированную психологическую и юридическую помощь", - добавила Марина Кислицына.