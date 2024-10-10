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Сьогодні день ментального здоров’я: скільки українців потребуватимуть психологічної допомоги після війни

Сьогодні день ментального здоров’я: скільки українців потребуватимуть психологічної допомоги після війни

Київ • УНН

 • 22591 перегляди

10 жовтня відзначається День ментального здоров'я. Війна серйозно вплинула на психоемоційний стан українців: 71% відчувають стрес, а 50% населення потребуватиме психологічної допомоги після війни.

Сьогодні, 10 жовтня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня ментального здоров’я. Подія була започаткова у 1992 році за ініціативи ВООЗ та Всесвітньої Федерації психічного здоров’я, пише УНН.

За оцінками фахівців, близько 450 мільйонів мешканців нашої планети страждають на різноманітні психічні розлади та захворювання. Безумовним лідером серед них є депресія. Згідно лише офіційних на неї страждають більше 264 мільйонів людей на Землі. Багато з них намагаються вирішити проблему самотужки, не звертаються до лікарів, що може призвести до фатальних наслідків.

Щороку близько 800 тисяч чоловік вчиняють самогубства, більше трьох мільйонів -  помирають від зловживання алкоголем, викликаного депресивним станом.

Повномасштабна російська агресія серйозно вплинула на психоемоційний стан мільйонів українців. Біль втрати через смерть близьких людей на полі бою або від обстрілів, розлука з рідними, які виїхали за кордон, фінансові труднощі, невпевненість у завтрашньому дні – все це суттєво впливає на психічне здоров’я українців.

За даними соціологічних опитувань, 71 % українців відчувають стрес або сильну знервованість. Серед їхніх причин на першому місці – повномасштабна війна з рф (72%) і фінансові труднощі (44%). З-поміж аспектів війни, які спричиняються до стресу або сильної знервованості, на першому місці перебуває безпека близьких (63%) і втрата роботи або джерела доходу (42%).

За оцінками експертів, до 50% населення України після війни потребуватиме психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – 1,8 млн; серед людей старшого віку – 7 млн; близько 4 млн – дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров’я на первинній ланці медицини – 27 млн звернень. Водночас близько 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров’я – помірної або тяжкої форми.

Психологічні виклики ветеранів: психотерапевт розповів, який етап адаптації до цивільного життя є найскладнішим27.09.24, 17:08 • 140895 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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