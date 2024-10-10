Сегодня день ментального здоровья: сколько украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны

Сегодня, 10 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня ментального здоровья. Событие было основано в 1992 году по инициативе ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья, пишет УНН.

По оценкам специалистов, около 450 миллионов жителей нашей планеты страдают различными психическими расстройствами и заболеваниями. Безусловным лидером среди них является депрессия. Согласно только официальным данным ею страдают более 264 миллионов людей на Земле. Многие из них пытаются решить проблему самостоятельно, не обращаются к врачам, что может привести к фатальным последствиям.

Каждый год около 800 тысяч человек совершают самоубийства, более трех миллионов - умирают от злоупотребления алкоголем, вызванного депрессивным состоянием.

Полномасштабная российская агрессия серьезно повлияла на психоэмоциональное состояние миллионов украинцев. Боль потери из-за смерти близких людей на поле боя или от обстрелов, разлука с родными, которые выехали за границу, финансовые трудности, неуверенность в завтрашнем дне - все это существенно влияет на психическое здоровье украинцев.

По данным социологических опросов, 71 % украинцев испытывают стресс или сильную нервозность. Среди их причин на первом месте - полномасштабная война с РФ (72%) и финансовые трудности (44%). Среди аспектов войны, которые вызывают стресс или сильную нервозность, на первом месте находится безопасность близких (63%) и потеря работы или источника дохода (42%).

По оценкам экспертов, до 50% населения Украины после войны будет нуждаться в психологической помощи. В определенных группах населения количество таких людей будет составлять: среди военных и ветеранов - 1,8 млн; среди людей старшего возраста - 7 млн; около 4 млн - детей и подростков. Прогнозируемая потребность в помощи по вопросам психического здоровья на первичном звене медицины - 27 млн обращений. В то же время около 3-4 млн украинцев будут иметь определенное расстройство психического здоровья - умеренной или тяжелой формы.

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