Туман у Києві: оголошено I рівень небезпечності, видимість на дорогах 200–500 м

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 10458 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 7924 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 11200 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 12112 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 21476 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17373 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16509 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14468 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11854 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29939 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
78%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 11869 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 11739 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 14446 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 10900 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 8652 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 3206 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 10468 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 8760 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 21489 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 10960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 18465 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 36116 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 56517 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 89402 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 104546 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

Туман у Києві: оголошено I рівень небезпечності, видимість на дорогах 200–500 м

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Вночі та вранці 29 листопада у Києві очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, температуру вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

Туман у Києві: оголошено I рівень небезпечності, видимість на дорогах 200–500 м

Український гідрометцентр попереджає про туман у Києві впродовж найближчих годин і до кінця дня 29 листопада із видимістю 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий). Про це йдеться на сайті КМДА, пише УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, у столиці завтра хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
      • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
        • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
          • уникати різких маневрів на дорозі.

            Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби

            - йдеться у повідомленні.

            Нагадаємо

            В останні два дні листопада в Україні очікується помірно тепла погода з температурою від +4 до +13 градусів та опадами в окремих регіонах. У Києві 29 листопада можливий дощ, а 30 листопада опадів не буде, температура становитиме +8 та +6 градусів відповідно.

            У Карпатах зафіксовано хмарність та мінусову температуру: туристам озвучили правила безпеки28.11.25, 11:53 • 1704 перегляди

            Ольга Розгон

            КиївПогода та довкілля
            Дорожньо-транспортна пригода
            Укргідрометцентр
            Київська міська державна адміністрація
            Київ