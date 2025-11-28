Туман у Києві: оголошено I рівень небезпечності, видимість на дорогах 200–500 м
Київ • УНН
Вночі та вранці 29 листопада у Києві очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, температуру вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.
Український гідрометцентр попереджає про туман у Києві впродовж найближчих годин і до кінця дня 29 листопада із видимістю 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий). Про це йдеться на сайті КМДА, пише УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, у столиці завтра хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
Нагадаємо
В останні два дні листопада в Україні очікується помірно тепла погода з температурою від +4 до +13 градусів та опадами в окремих регіонах. У Києві 29 листопада можливий дощ, а 30 листопада опадів не буде, температура становитиме +8 та +6 градусів відповідно.
