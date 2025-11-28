Туман в Киеве: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200–500 м

Украинский гидрометцентр предупреждает о тумане в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 29 ноября с видимостью 200–500 метров (I уровень опасности, желтый). Об этом говорится на сайте КГГА, пишет УНН.

Подробности

По прогнозам синоптиков, в столице завтра облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток - говорится в сообщении.

Напомним

В последние два дня ноября в Украине ожидается умеренно теплая погода с температурой от +4 до +13 градусов и осадками в отдельных регионах. В Киеве 29 ноября возможен дождь, а 30 ноября осадков не будет, температура составит +8 и +6 градусов соответственно.

В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности