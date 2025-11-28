Туман в Киеве: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200–500 м
Киев • УНН
Ночью и утром 29 ноября в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, температуру ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.
Украинский гидрометцентр предупреждает о тумане в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 29 ноября с видимостью 200–500 метров (I уровень опасности, желтый). Об этом говорится на сайте КГГА, пишет УНН.
Подробности
По прогнозам синоптиков, в столице завтра облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.
Специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток
Напомним
В последние два дня ноября в Украине ожидается умеренно теплая погода с температурой от +4 до +13 градусов и осадками в отдельных регионах. В Киеве 29 ноября возможен дождь, а 30 ноября осадков не будет, температура составит +8 и +6 градусов соответственно.
