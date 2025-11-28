$42.190.11
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада

Київ • УНН

 • 240 перегляди

В останні два дні листопада в Україні очікується помірно тепла погода з температурою від +4 до +13 градусів та опадами в окремих регіонах. У Києві 29 листопада можливий дощ, а 30 листопада опадів не буде, температура становитиме +8 та +6 градусів відповідно.

В Україні очікується помірно тепла погода у останні два дні листопада, також, у деяких регіонах будуть опади, а температура коливатиметься від +4 до +13 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Впродовж дня 29 та 30 листопада температура повітря в більшості областей становитиме +4…+8 градусів, а на півдні та в Дніпропетровській області буде тепліше - від +9 до +13 градусів.

Невеликі дощі можливі в суботу на півночі країни, а в неділю - у південних регіонах. В інші дні істотних опадів не прогнозують.

У столиці 29 листопада місцями очікується дощ, а 30 листопада опадів не буде. Температура становитиме +8 градусів у суботу та +6 градусів у неділю.

Зима близько, але й 21-ше грудня ближчає, а там і поворот на весну

- підсумувала синоптик.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме до +16 градусів на півдні, а в Києві – до +4.

Алла Кіосак

