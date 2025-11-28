В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Київ • УНН
В останні два дні листопада в Україні очікується помірно тепла погода з температурою від +4 до +13 градусів та опадами в окремих регіонах. У Києві 29 листопада можливий дощ, а 30 листопада опадів не буде, температура становитиме +8 та +6 градусів відповідно.
В Україні очікується помірно тепла погода у останні два дні листопада, також, у деяких регіонах будуть опади, а температура коливатиметься від +4 до +13 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Впродовж дня 29 та 30 листопада температура повітря в більшості областей становитиме +4…+8 градусів, а на півдні та в Дніпропетровській області буде тепліше - від +9 до +13 градусів.
Невеликі дощі можливі в суботу на півночі країни, а в неділю - у південних регіонах. В інші дні істотних опадів не прогнозують.
У столиці 29 листопада місцями очікується дощ, а 30 листопада опадів не буде. Температура становитиме +8 градусів у суботу та +6 градусів у неділю.
Зима близько, але й 21-ше грудня ближчає, а там і поворот на весну
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме до +16 градусів на півдні, а в Києві – до +4.