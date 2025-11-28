В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября

В Украине ожидается умеренно теплая погода в последние два дня ноября, также, в некоторых регионах будут осадки, а температура будет колебаться от +4 до +13 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В течение дня 29 и 30 ноября температура воздуха в большинстве областей составит +4…+8 градусов, а на юге и в Днепропетровской области будет теплее - от +9 до +13 градусов.

Небольшие дожди возможны в субботу на севере страны, а в воскресенье - в южных регионах. В остальные дни существенных осадков не прогнозируют.

В столице 29 ноября местами ожидается дождь, а 30 ноября осадков не будет. Температура составит +8 градусов в субботу и +6 градусов в воскресенье.

Зима близко, но и 21-е декабря приближается, а там и поворот на весну - подытожила синоптик.

Напомним

В пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет до +16 градусов на юге, а в Киеве – до +4.