В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 9834 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 12102 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 12710 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12358 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 10852 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28601 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26548 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42341 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46913 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября

Киев • УНН

 • 730 просмотра

В последние два дня ноября в Украине ожидается умеренно теплая погода с температурой от +4 до +13 градусов и осадками в отдельных регионах. В Киеве 29 ноября возможен дождь, а 30 ноября осадков не будет, температура составит +8 и +6 градусов соответственно.

В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября

В Украине ожидается умеренно теплая погода в последние два дня ноября, также, в некоторых регионах будут осадки, а температура будет колебаться от +4 до +13 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В течение дня 29 и 30 ноября температура воздуха в большинстве областей составит +4…+8 градусов, а на юге и в Днепропетровской области будет теплее - от +9 до +13 градусов.

Небольшие дожди возможны в субботу на севере страны, а в воскресенье - в южных регионах. В остальные дни существенных осадков не прогнозируют.

В столице 29 ноября местами ожидается дождь, а 30 ноября осадков не будет. Температура составит +8 градусов в субботу и +6 градусов в воскресенье.

Зима близко, но и 21-е декабря приближается, а там и поворот на весну

- подытожила синоптик.

Напомним

В пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет до +16 градусов на юге, а в Киеве – до +4.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Социальная сеть
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Днепропетровская область
Украина
Киев