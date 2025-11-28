Від +1 до +16: синоптики дали прогноз по Україні на останню п'ятницю осені

У п'ятницю, 28 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

Відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16