27 листопада, 22:24 • 8472 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 19435 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 20326 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 30864 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 36679 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 21444 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 30773 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 23894 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14536 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 18030 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Від +1 до +16: синоптики дали прогноз по Україні на останню п'ятницю осені

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У п'ятницю, 28 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягатиме до +16 градусів на півдні, а в Києві – до +4.

Від +1 до +16: синоптики дали прогноз по Україні на останню п'ятницю осені

У п'ятницю, 28 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

Відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, опадів не очікується. Температура повітря 2-4° тепла.

Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів23.11.25, 11:30 • 117141 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр