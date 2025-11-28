От +1 до +16: синоптики дали прогноз по Украине на последнюю пятницу осени
Киев • УНН
В пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет до +16 градусов на юге, а в Киеве – до +4.
В пятницу, 28 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления. Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.
Поэтому в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем столбики термометров будут достигать 1..6 градусов тепла, во всех остальных областях дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16
В Киеве и области в пятницу будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха 2-4° тепла.
