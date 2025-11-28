$42.300.10
27 ноября, 22:24 • 9906 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 20734 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 21118 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 31936 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 37592 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21757 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 31293 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 24490 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14665 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18124 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 23714 просмотра
От +1 до +16: синоптики дали прогноз по Украине на последнюю пятницу осени

Киев • УНН

 • 602 просмотра

В пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет до +16 градусов на юге, а в Киеве – до +4.

От +1 до +16: синоптики дали прогноз по Украине на последнюю пятницу осени

В пятницу, 28 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления. Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.

Поэтому в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем столбики термометров будут достигать 1..6 градусов тепла, во всех остальных областях дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха 2-4° тепла.

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов23.11.25, 11:30 • 117148 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр