От +1 до +16: синоптики дали прогноз по Украине на последнюю пятницу осени

В пятницу, 28 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления. Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.

Поэтому в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем столбики термометров будут достигать 1..6 градусов тепла, во всех остальных областях дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16