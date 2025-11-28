В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности
Киев • УНН
28 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер до 5 м/с, температура воздуха -2°C. В урочище Заросляк наблюдается густой туман, ветер 5 м/с и температура -4°C.
В пятницу, 28 ноября, на горе Поп Иван Черногорский облачно, юго-восточный ветер до 5 м/с, температура воздуха - 2°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
В то же время в урочище Заросляк - густой туман, юго-западный ветер 5 м/с и температура - 4°C. Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, хотя такие условия могут выглядеть сказочно, в горах каждая деталь имеет значение. Туман резко снижает видимость, а легкий мороз делает тропы скользкими.
В связи с этим туристам рекомендуется:
- проверять снаряжение перед выходом;
- обязательно брать с собой горячий напиток и запасную теплую одежду;
- держать связь и сообщать о своем маршруте. Для этого следует обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах".
В случае ухудшения погоды не стоит лезть в горы, отметили в ГСЧС.
