В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности

Фото: ГСЧС Украины

В пятницу, 28 ноября, на горе Поп Иван Черногорский облачно, юго-восточный ветер до 5 м/с, температура воздуха - 2°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В то же время в урочище Заросляк - густой туман, юго-западный ветер 5 м/с и температура - 4°C. Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, хотя такие условия могут выглядеть сказочно, в горах каждая деталь имеет значение. Туман резко снижает видимость, а легкий мороз делает тропы скользкими.

В связи с этим туристам рекомендуется:

проверять снаряжение перед выходом;

обязательно брать с собой горячий напиток и запасную теплую одежду;

держать связь и сообщать о своем маршруте. Для этого следует обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах".

В случае ухудшения погоды не стоит лезть в горы, отметили в ГСЧС.

