09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
публикации
Эксклюзивы
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 32291 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12
В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности

Киев • УНН

 28 ноября

28 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер до 5 м/с, температура воздуха -2°C. В урочище Заросляк наблюдается густой туман, ветер 5 м/с и температура -4°C.

В Карпатах зафиксирована облачность и минусовая температура: туристам озвучили правила безопасности
Фото: ГСЧС Украины

В пятницу, 28 ноября, на горе Поп Иван Черногорский облачно, юго-восточный ветер до 5 м/с, температура воздуха - 2°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В то же время в урочище Заросляк - густой туман, юго-западный ветер 5 м/с и температура - 4°C. Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, хотя такие условия могут выглядеть сказочно, в горах каждая деталь имеет значение. Туман резко снижает видимость, а легкий мороз делает тропы скользкими.

В связи с этим туристам рекомендуется:

  • проверять снаряжение перед выходом;
    • обязательно брать с собой горячий напиток и запасную теплую одежду;
      • держать связь и сообщать о своем маршруте. Для этого следует обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах".

        В случае ухудшения погоды не стоит лезть в горы, отметили в ГСЧС.

        На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристам25.11.25, 11:27 • 6355 просмотров

        Евгений Устименко

        ОбществоПогода и окружающая среда
        Морозы в Украине
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям