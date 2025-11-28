У Карпатах зафіксовано хмарність та мінусову температуру: туристам озвучили правила безпеки

Фото: ДСНС України

У п’ятницю, 28 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, південно-східний вітер до 5 м/с, температура повітря - 2°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Водночас в урочищі Заросляк - густий туман, південно-західний вітер 5 м/с і температура - 4°C. Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, хоча такі умови можуть виглядати казково, в горах кожна деталь має значення. Туман різко знижує видимість, а легкий мороз робить стежки слизькими.

У зв’язку з цим туристам рекомендується:

перевіряти спорядження перед виходом;

обов’язково брати з собою гарячий напій та запасний теплий одяг;

тримати зв’язок і повідомляти про свій маршрут. Для цього слід обов'язково встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

У випадку погіршення погоди не варто лізти в гори, зазначили в ДСНС.

На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам