В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 10846 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 12604 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 13161 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 12748 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11010 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28829 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26694 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42727 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 47288 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 31595 перегляди
У Карпатах зафіксовано хмарність та мінусову температуру: туристам озвучили правила безпеки

Київ • УНН

 • 58 перегляди

28 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер до 5 м/с, температура повітря -2°C. В урочищі Заросляк спостерігається густий туман, вітер 5 м/с та температура -4°C.

У Карпатах зафіксовано хмарність та мінусову температуру: туристам озвучили правила безпеки
Фото: ДСНС України

У п’ятницю, 28 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, південно-східний вітер до 5 м/с, температура повітря - 2°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Водночас в урочищі Заросляк - густий туман, південно-західний вітер 5 м/с і температура - 4°C. Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, хоча такі умови можуть виглядати казково, в горах кожна деталь має значення. Туман різко знижує видимість, а легкий мороз робить стежки слизькими.

У зв’язку з цим туристам рекомендується:

  • перевіряти спорядження перед виходом;
    • обов’язково брати з собою гарячий напій та запасний теплий одяг;
      • тримати зв’язок і повідомляти про свій маршрут. Для цього слід обов'язково встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

        У випадку погіршення погоди не варто лізти в гори, зазначили в ДСНС.

        На Львівщині намело до пів метра снігу: прикордонники показали фото і дали поради туристам25.11.25, 11:27 • 6354 перегляди

        Євген Устименко

        СуспільствоПогода та довкілля
        Морози в Україні
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій