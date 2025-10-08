ЦРУ розсекретило візит Джо Байдена до України у 2015 році: що сказано у звіті
Київ • УНН
Документ свідчить, що Байден прибув до Києва для публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з українськими посадовцями.
Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки розсекретило інформацію про візит колишнього президента Джо Байдена в Україну в грудні 2015 року - тоді він був віце-президентом США. Про це повідомив у соцмережі "Х" директор відомства Джон Реткліфф, передає УНН.
Деталі
За словами Реткліффа, розсекречена інформація щодо України "відповідає інтересам громадськості". Ознайомитися зі звітом на 8 сторінок можна за посиланням.
У тексті документу йдеться про те, що Байден, перебуваючи на посаді віце-президента США, прибув до Києва для виголошення загальних публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з тодішнім Президентом України Петром Порошенком або іншими посадовцями українського уряду.
Також у звіті ЦРУ йдеться про те, що українські посадовці розмірковували над посиленою увагою ЗМІ у США до ймовірних зв'язків родини Джо Байдена до корупційних практик бізнесу на території України.
Нагадаємо
