ЦРУ розсекретило візит Джо Байдена до України у 2015 році: що сказано у звіті

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки розсекретило інформацію про візит колишнього президента Джо Байдена в Україну в грудні 2015 року - тоді він був віце-президентом США. Про це повідомив у соцмережі "Х" директор відомства Джон Реткліфф, передає УНН.

Деталі

За словами Реткліффа, розсекречена інформація щодо України "відповідає інтересам громадськості". Ознайомитися зі звітом на 8 сторінок можна за посиланням.

У тексті документу йдеться про те, що Байден, перебуваючи на посаді віце-президента США, прибув до Києва для виголошення загальних публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з тодішнім Президентом України Петром Порошенком або іншими посадовцями українського уряду.

Також у звіті ЦРУ йдеться про те, що українські посадовці розмірковували над посиленою увагою ЗМІ у США до ймовірних зв'язків родини Джо Байдена до корупційних практик бізнесу на території України.

Нагадаємо

