ЦРУ рассекретило визит Джо Байдена в Украину в 2015 году: что сказано в отчете
Киев • УНН
Документ свидетельствует, что Байден прибыл в Киев для публичных выступлений, а не для обсуждения существенных вопросов с украинскими чиновниками.
Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки рассекретило информацию о визите бывшего президента Джо Байдена в Украину в декабре 2015 года — тогда он был вице-президентом США. Об этом сообщил в соцсети "Х" директор ведомства Джон Рэтклифф, передает УНН.
Детали
По словам Рэтклиффа, рассекреченная информация по Украине "отвечает интересам общественности". Ознакомиться с отчетом на 8 страниц можно по ссылке.
В тексте документа говорится о том, что Байден, находясь на посту вице-президента США, прибыл в Киев для произнесения общих публичных речей, а не для обсуждения существенных вопросов с тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко или другими должностными лицами украинского правительства.
Также в отчете ЦРУ говорится о том, что украинские чиновники размышляли над усиленным вниманием СМИ в США к вероятным связям семьи Джо Байдена с коррупционными практиками бизнеса на территории Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых образований кожи.