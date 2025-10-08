ЦРУ рассекретило визит Джо Байдена в Украину в 2015 году: что сказано в отчете

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки рассекретило информацию о визите бывшего президента Джо Байдена в Украину в декабре 2015 года — тогда он был вице-президентом США. Об этом сообщил в соцсети "Х" директор ведомства Джон Рэтклифф, передает УНН.

Детали

По словам Рэтклиффа, рассекреченная информация по Украине "отвечает интересам общественности". Ознакомиться с отчетом на 8 страниц можно по ссылке.

В тексте документа говорится о том, что Байден, находясь на посту вице-президента США, прибыл в Киев для произнесения общих публичных речей, а не для обсуждения существенных вопросов с тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко или другими должностными лицами украинского правительства.

Также в отчете ЦРУ говорится о том, что украинские чиновники размышляли над усиленным вниманием СМИ в США к вероятным связям семьи Джо Байдена с коррупционными практиками бизнеса на территории Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых образований кожи.