23 вересня, 19:19 • 15171 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 28684 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 24930 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 24138 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 48104 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 26425 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 62356 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42307 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39242 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52016 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціни на нафту зростають другий день поспіль на тлі скорочення запасів у США

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent зросли до 67,82 долара за барель, а WTI - до 63,62 долара. Зростання цін зумовлене зниженням запасів нафти у США та припиненням експорту з Іракського Курдистану.

Ціни на нафту зростають другий день поспіль на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту у середу зростали другий день поспіль після того, як галузевий звіт показав зниження запасів нафти у США минулого тижня, що посилило відчуття скорочення поставок на ринку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 04:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 19 центів, або 0,3%, до 67,82 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 21 цент, або 0,3%, до 63,62 долара.

Обидва еталонні сорти виросли більш ніж на 1 долар за барель у вівторок на тлі того, що угода про відновлення експорту з Іракського Курдистану зупинилася, зупинивши поставки нафти трубопроводами з регіону до Туреччини, попри сподівання на угоду, яка вирішить проблему, на тлі того, як два ключові виробники попросили гарантій погашення боргу.

Угода між федеральним та курдським регіональними урядами Іраку та нафтовими компаніями передбачає поновлення експорту нафти обсягом близько 230 000 барелів на добу. Постачання трубопроводами припинено з березня 2023 року.

"Очікується, що ціни збережуть підтримку, але в найближчій перспективі будуть в обмеженому діапазоні", - заявив Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти LSEG.

Перебої з постачаннями з росії, що продовжуються, підтримують ціни, але подальше зростання стримується невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи США за процентною ставкою, додав Джаміль.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти і бензину в США минулого тижня скоротилися, тоді як запаси дистилятів зросли, повідомляють ринкові джерела. За даними джерел, запаси нафти скоротилися на 3,82 млн барелів за тиждень, що закінчився 19 вересня, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,05 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 518 000 барелів. Офіційні дані уряду США з енергетики будуть опубліковані у середу. Очікується, що вони покажуть зростання запасів як нафти, так і бензину та ймовірне зниження запасів дистилятів.

Є й інші ознаки скорочення постачання: Reuters повідомляє, що найбільша американська компанія Chevron зможе експортувати лише близько половини з 240 000 барелів нафти на добу, яку вона видобуває спільно з партнерами у Венесуелі.

У липні компанія отримала дозвіл на роботу в країні, яка перебуває під санкціями, але нові правила призведуть до того, що в США надходитиме менше важкої високосірчистої нафти, що видобувається у Венесуелі.

Юлія Шрамко

