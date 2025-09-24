Ціни на нафту зростають другий день поспіль на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту у середу зростали другий день поспіль після того, як галузевий звіт показав зниження запасів нафти у США минулого тижня, що посилило відчуття скорочення поставок на ринку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 04:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 19 центів, або 0,3%, до 67,82 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 21 цент, або 0,3%, до 63,62 долара.

Обидва еталонні сорти виросли більш ніж на 1 долар за барель у вівторок на тлі того, що угода про відновлення експорту з Іракського Курдистану зупинилася, зупинивши поставки нафти трубопроводами з регіону до Туреччини, попри сподівання на угоду, яка вирішить проблему, на тлі того, як два ключові виробники попросили гарантій погашення боргу.

Угода між федеральним та курдським регіональними урядами Іраку та нафтовими компаніями передбачає поновлення експорту нафти обсягом близько 230 000 барелів на добу. Постачання трубопроводами припинено з березня 2023 року.

"Очікується, що ціни збережуть підтримку, але в найближчій перспективі будуть в обмеженому діапазоні", - заявив Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти LSEG.

Перебої з постачаннями з росії, що продовжуються, підтримують ціни, але подальше зростання стримується невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи США за процентною ставкою, додав Джаміль.

Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти і бензину в США минулого тижня скоротилися, тоді як запаси дистилятів зросли, повідомляють ринкові джерела. За даними джерел, запаси нафти скоротилися на 3,82 млн барелів за тиждень, що закінчився 19 вересня, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,05 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 518 000 барелів. Офіційні дані уряду США з енергетики будуть опубліковані у середу. Очікується, що вони покажуть зростання запасів як нафти, так і бензину та ймовірне зниження запасів дистилятів.

Є й інші ознаки скорочення постачання: Reuters повідомляє, що найбільша американська компанія Chevron зможе експортувати лише близько половини з 240 000 барелів нафти на добу, яку вона видобуває спільно з партнерами у Венесуелі.

У липні компанія отримала дозвіл на роботу в країні, яка перебуває під санкціями, але нові правила призведуть до того, що в США надходитиме менше важкої високосірчистої нафти, що видобувається у Венесуелі.