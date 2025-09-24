$41.380.13
23 сентября, 19:19 • 15152 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 28638 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 24897 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 24103 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 48050 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26415 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 62333 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42304 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39241 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52015 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Цены на нефть растут второй день подряд на фоне сокращения запасов в США

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent выросли до 67,82 доллара за баррель, а WTI - до 63,62 доллара. Рост цен обусловлен снижением запасов нефти в США и прекращением экспорта из Иракского Курдистана.

Цены на нефть растут второй день подряд на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть в среду росли второй день подряд после того, как отраслевой отчет показал снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, что усилило ощущение сокращения поставок на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 19 центов, или 0,3%, до 67,82 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 21 цент, или 0,3%, до 63,62 доллара.

Оба эталонных сорта выросли более чем на 1 доллар за баррель во вторник на фоне того, что соглашение о возобновлении экспорта из Иракского Курдистана остановилось, прекратив поставки нефти по трубопроводам из региона в Турцию, несмотря на надежды на соглашение, которое решит проблему, на фоне того, как два ключевых производителя попросили гарантий погашения долга.

Соглашение между федеральным и курдским региональными правительствами Ирака и нефтяными компаниями предусматривает возобновление экспорта нефти объемом около 230 000 баррелей в сутки. Поставки по трубопроводам прекращены с марта 2023 года.

"Ожидается, что цены сохранят поддержку, но в ближайшей перспективе будут в ограниченном диапазоне", - заявил Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти LSEG.

Продолжающиеся перебои с поставками из россии поддерживают цены, но дальнейший рост сдерживается неопределенностью относительно решений Федеральной резервной системы США по процентной ставке, добавил Джамиль.

Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти23.09.25, 21:21 • 11313 просмотров

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе сократились, тогда как запасы дистиллятов выросли, сообщают рыночные источники. По данным источников, запасы нефти сократились на 3,82 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 сентября, тогда как запасы бензина сократились на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 518 000 баррелей. Официальные данные правительства США по энергетике будут опубликованы в среду. Ожидается, что они покажут рост запасов как нефти, так и бензина и вероятное снижение запасов дистиллятов.

Есть и другие признаки сокращения поставок: Reuters сообщает, что крупнейшая американская компания Chevron сможет экспортировать лишь около половины из 240 000 баррелей нефти в сутки, которую она добывает совместно с партнерами в Венесуэле.

В июле компания получила разрешение на работу в стране, находящейся под санкциями, но новые правила приведут к тому, что в США будет поступать меньше тяжелой высокосернистой нефти, добываемой в Венесуэле.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Федеральная резервная система
Венесуэла
Ирак
Турция
Соединённые Штаты