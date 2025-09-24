Цены на нефть растут второй день подряд на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть в среду росли второй день подряд после того, как отраслевой отчет показал снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, что усилило ощущение сокращения поставок на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 19 центов, или 0,3%, до 67,82 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 21 цент, или 0,3%, до 63,62 доллара.

Оба эталонных сорта выросли более чем на 1 доллар за баррель во вторник на фоне того, что соглашение о возобновлении экспорта из Иракского Курдистана остановилось, прекратив поставки нефти по трубопроводам из региона в Турцию, несмотря на надежды на соглашение, которое решит проблему, на фоне того, как два ключевых производителя попросили гарантий погашения долга.

Соглашение между федеральным и курдским региональными правительствами Ирака и нефтяными компаниями предусматривает возобновление экспорта нефти объемом около 230 000 баррелей в сутки. Поставки по трубопроводам прекращены с марта 2023 года.

"Ожидается, что цены сохранят поддержку, но в ближайшей перспективе будут в ограниченном диапазоне", - заявил Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти LSEG.

Продолжающиеся перебои с поставками из россии поддерживают цены, но дальнейший рост сдерживается неопределенностью относительно решений Федеральной резервной системы США по процентной ставке, добавил Джамиль.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе сократились, тогда как запасы дистиллятов выросли, сообщают рыночные источники. По данным источников, запасы нефти сократились на 3,82 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 сентября, тогда как запасы бензина сократились на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 518 000 баррелей. Официальные данные правительства США по энергетике будут опубликованы в среду. Ожидается, что они покажут рост запасов как нефти, так и бензина и вероятное снижение запасов дистиллятов.

Есть и другие признаки сокращения поставок: Reuters сообщает, что крупнейшая американская компания Chevron сможет экспортировать лишь около половины из 240 000 баррелей нефти в сутки, которую она добывает совместно с партнерами в Венесуэле.

В июле компания получила разрешение на работу в стране, находящейся под санкциями, но новые правила приведут к тому, что в США будет поступать меньше тяжелой высокосернистой нефти, добываемой в Венесуэле.