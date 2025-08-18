Це важливий день у Білому домі - Трамп про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп охарактеризував сьогоднішній день у Білому домі як "великий", відзначивши безпрецедентну присутність європейських лідерів. Про це він написав у своїй соцмережі, пише УНН.

Важливий день у Білому домі. Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимося, якими будуть результати - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні ввечері літак президента України Володимира Зеленського попрямував до США.

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.

Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.