Ексклюзив
13:19 • 3018 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 12059 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 58117 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 69825 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 43788 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 62068 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 73306 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 136138 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 150049 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92330 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Це важливий день у Білому домі - Трамп про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Дональд Трамп назвав сьогоднішній день у Білому домі "великим" через безпрецедентну кількість європейських лідерів. Він висловив честь для Америки та очікування результатів зустрічі.

Це важливий день у Білому домі - Трамп про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп охарактеризував сьогоднішній день у Білому домі як "великий", відзначивши безпрецедентну присутність європейських лідерів. Про це він написав у своїй соцмережі, пише УНН.

Важливий день у Білому домі. Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимося, якими будуть результати

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні ввечері літак президента України Володимира Зеленського попрямував до США.

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.   

Також він зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.  

Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.  

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки