Это важный день в Белом доме – Трамп о сегодняшней встрече в Вашингтоне
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал сегодняшний день в Белом доме «великим» из-за беспрецедентного количества европейских лидеров. Он выразил честь для Америки и ожидание результатов встречи.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сегодняшний день в Белом доме как "великий", отметив беспрецедентное присутствие европейских лидеров. Об этом он написал в своей соцсети, пишет УНН.
Важный день в Белом доме. Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты
Напомним
Накануне вечером самолет президента Украины Владимира Зеленского направился в США.
Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.
Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.
Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.
В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.