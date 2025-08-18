$41.340.11
Это важный день в Белом доме – Трамп о сегодняшней встрече в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Дональд Трамп назвал сегодняшний день в Белом доме «великим» из-за беспрецедентного количества европейских лидеров. Он выразил честь для Америки и ожидание результатов встречи.

Это важный день в Белом доме – Трамп о сегодняшней встрече в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сегодняшний день в Белом доме как "великий", отметив беспрецедентное присутствие европейских лидеров. Об этом он написал в своей соцсети, пишет УНН.

Важный день в Белом доме. Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты

- говорится в сообщении.

Напомним

Накануне вечером самолет президента Украины Владимира Зеленского направился в США.

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.  

Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.  

Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.  

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты