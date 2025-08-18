Это важный день в Белом доме – Трамп о сегодняшней встрече в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сегодняшний день в Белом доме как "великий", отметив беспрецедентное присутствие европейских лидеров. Об этом он написал в своей соцсети, пишет УНН.

Важный день в Белом доме. Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне вечером самолет президента Украины Владимира Зеленского направился в США.

Президент США Дональд Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет президента Украины Владимира Зеленского наедине.

Также он сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.

Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.