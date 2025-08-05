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Це буде відчуватись: Зеленський про ініціативу з закупівлі озброєння

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Швеція, Данія та Норвегія виділяють 486 млн доларів на закупівлю американської зброї для України. Це збільшить потенціал захисту життя та є прикладом для інших країн НАТО.

Це буде відчуватись: Зеленський про ініціативу з закупівлі озброєння

Швеція, Данія та Норвегія виділять $486 млн (5 млрд норвезьких крон) на закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО. Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Це буде відчуватись. Про це Володимир зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні є ще одне рішення в межах ініціативи про закупівлю американського озброєння. Плюс 500 мільйонів доларів – загальна сума від наших друзів із Північної Європи: Швеції, Норвегії та Данії. Реалізовуватись буде під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List. Дякую премʼєру Швеції Ульфу Крістерссону, премʼєру Норвегії Йонасу Гару Стере, премʼєрці Данії Метте Фредеріксен та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте

пояснив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, ця ініціатива збільшує потенціал захисту життя, а доєднання Швеції, Данії та Нідерландів "буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів".

Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись... Такі кроки є новою реальною основою для безпеки всієї нашої Європи довгостроково. Росія ніколи не перетворить Європу на континент війни, і саме завдяки нашим спільним зусиллям зараз гарантуємо, що мир пануватиме

- підкреслив Зеленський.

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро: кошти підуть на ракети для Patriot04.08.25, 20:43 • 2852 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Ульф Крістерссон
Йонас Гахр Сторе
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
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