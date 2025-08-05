Это будет ощущаться: Зеленский об инициативе по закупке вооружения

Швеция, Дания и Норвегия выделят 486 млн долларов (5 млрд норвежских крон) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО. «Это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни. Это будет ощущаться». Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня есть еще одно решение в рамках инициативы о закупке американского вооружения. Плюс 500 миллионов долларов – общая сумма от наших друзей из Северной Европы: Швеции, Норвегии и Дании. Реализовываться будет под координацией с НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List. Спасибо премьеру Швеции Ульфу Кристерссону, премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, премьер-министру Дании Метте Фредериксен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте

По его словам, эта инициатива увеличивает потенциал защиты жизни, а присоединение Швеции, Дании и Нидерландов «будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и чтобы гарантировать защиту от российских ударов».

Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться... Такие шаги являются новой реальной основой для безопасности всей нашей Европы в долгосрочной перспективе. Россия никогда не превратит Европу в континент войны, и именно благодаря нашим совместным усилиям сейчас гарантируем, что мир будет царить