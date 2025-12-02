"Тривожне загострення ситуації": Ердоган прокоментував атаки на російський "тіньовий флот" у Чорному морі

Останні атаки на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі є ознакою "тривожного загострення ситуації" в регіоні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.

Деталі

За його словами, війна між росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що ці інциденти "загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні".

Нагадаємо

Наприкінці листопада два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі.

