"Тривожне загострення ситуації": Ердоган прокоментував атаки на російський "тіньовий флот" у Чорному морі

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 грудня, 17:14 • 11258 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 19244 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 18605 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 19811 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 22043 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21463 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22506 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 42862 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20365 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 41185 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ССО України завдали удару по району запуску Shahed у КримуVideo1 грудня, 16:33 • 3412 перегляди
НАТО не допоможе? Румунія самостійно стримуватиме ворога у разі російського вторгнення - Bloomberg1 грудня, 16:46 • 3198 перегляди
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду1 грудня, 16:59 • 9708 перегляди
Україна прагне завершити війну достойно та без "нагород" для росії – Зеленський після зустрічі з Макроном1 грудня, 17:24 • 3270 перегляди
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах1 грудня, 18:39 • 5470 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 17662 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 25202 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 34275 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 42862 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 41185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 23847 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 26584 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 83491 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 59635 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 75927 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

"Тривожне загострення ситуації": Ердоган прокоментував атаки на російський "тіньовий флот" у Чорному морі

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що атаки на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі є ознакою "тривожного загострення ситуації". Він підкреслив, що ці інциденти загрожують безпеці судноплавства та життю людей.

"Тривожне загострення ситуації": Ердоган прокоментував атаки на російський "тіньовий флот" у Чорному морі

Останні атаки на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі є ознакою "тривожного загострення ситуації" в регіоні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.

Деталі

За його словами, війна між росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади

- сказав Ердоган.

Він підкреслив, що ці інциденти "загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні".

Нагадаємо

Наприкінці листопада два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі.

У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів30.11.25, 10:42 • 17206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Чорне море
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна