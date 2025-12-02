"Тривожне загострення ситуації": Ердоган прокоментував атаки на російський "тіньовий флот" у Чорному морі
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що атаки на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі є ознакою "тривожного загострення ситуації". Він підкреслив, що ці інциденти загрожують безпеці судноплавства та життю людей.
Останні атаки на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі є ознакою "тривожного загострення ситуації" в регіоні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.
Деталі
За його словами, війна між росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".
Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади
Він підкреслив, що ці інциденти "загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні".
Нагадаємо
Наприкінці листопада два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі.
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів30.11.25, 10:42 • 17206 переглядiв