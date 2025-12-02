"Тревожное обострение ситуации": Эрдоган прокомментировал атаки на российский "теневой флот" в Черном море

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 11449 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 19695 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 18898 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 20088 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 22253 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21528 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22553 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 43033 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20386 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 41330 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ССО Украины нанесли удар по району запуска Shahed в КрымуVideo1 декабря, 16:33 • 3674 просмотра
Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра1 декабря, 16:59 • 10046 просмотра
Украина стремится завершить войну достойно и без "наград" для России – Зеленский после встречи с Макроном1 декабря, 17:24 • 3528 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 5792 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 3572 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 17866 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 25361 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 34420 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 43029 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 41326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Флорида
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 23942 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 26690 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 83596 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 59727 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76016 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

"Тревожное обострение ситуации": Эрдоган прокомментировал атаки на российский "теневой флот" в Черном море

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на суда российского "теневого флота" в Черном море являются признаком "тревожного обострения ситуации". Он подчеркнул, что эти инциденты угрожают безопасности судоходства и жизни людей.

"Тревожное обострение ситуации": Эрдоган прокомментировал атаки на российский "теневой флот" в Черном море

Последние атаки на суда российского "теневого флота" в Черном море являются признаком "тревожного обострения ситуации" в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Подробности

По его словам, война между Россией и Украиной "достигла уровня, открыто угрожающего безопасности судоходства в Черном море".

Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы не можем ни в коем случае оправдать эти нападения

- сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что эти инциденты "угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне".

Напомним

В конце ноября два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море.

В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктов30.11.25, 10:42 • 17210 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Черное море
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина