"Тревожное обострение ситуации": Эрдоган прокомментировал атаки на российский "теневой флот" в Черном море

Последние атаки на суда российского "теневого флота" в Черном море являются признаком "тревожного обострения ситуации" в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Подробности

По его словам, война между Россией и Украиной "достигла уровня, открыто угрожающего безопасности судоходства в Черном море".

Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы не можем ни в коем случае оправдать эти нападения - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что эти инциденты "угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне".

Напомним

В конце ноября два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море.

