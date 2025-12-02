"Тревожное обострение ситуации": Эрдоган прокомментировал атаки на российский "теневой флот" в Черном море
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на суда российского "теневого флота" в Черном море являются признаком "тревожного обострения ситуации". Он подчеркнул, что эти инциденты угрожают безопасности судоходства и жизни людей.
Подробности
По его словам, война между Россией и Украиной "достигла уровня, открыто угрожающего безопасности судоходства в Черном море".
Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы не можем ни в коем случае оправдать эти нападения
Он подчеркнул, что эти инциденты "угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне".
Напомним
В конце ноября два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море.
