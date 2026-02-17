Тристоронні переговори у Женеві завершилися - росЗМІ
Київ • УНН
Тристоронні переговори у Женеві завершилися, українська делегація залишила місце зустрічі. Очікується, що переговори продовжаться завтра.
Тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Українська делегація залишила місце переговорів у Женеві
Перемовини тривали 6 годин.
росЗМІ повідомляють, що заяв від глави делегації ha за підсумками першого дня тристоронніх переговорів щодо України в Женеві не буде.
Із посиланням на "західне джерело" ТАСС повідомляє, що на переговорах у Женеві обговорювались великі теми та великі компроміси.
Очікується, що переговори продовжаться завтра.
На тристоронніх переговорах у Женеві присутні представники низки європейських країн - ЗМІ17.02.26, 17:35 • 1832 перегляди
Нагадаємо
Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.