Тристоронні переговори у Женеві завершилися - росЗМІ

Ексклюзив
14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд 17 лютого, 10:46
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб 17 лютого, 11:03
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт 17 лютого, 11:12
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення 17 лютого, 11:43
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП 12:50
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд 17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій 16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження 16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Музикант
Блогери
Андрій Сибіга
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення 17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт 17 лютого, 11:12
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення 16 лютого, 23:14
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося 16 лютого, 18:54
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Тристоронні переговори у Женеві завершилися - росЗМІ

Київ

 • 182 перегляди

Тристоронні переговори у Женеві завершилися, українська делегація залишила місце зустрічі. Очікується, що переговори продовжаться завтра.

Тристоронні переговори у Женеві завершилися - росЗМІ

Тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Українська делегація залишила місце переговорів у Женеві 

- повідомляє ТАСС.

Перемовини тривали 6 годин.

росЗМІ повідомляють, що заяв від глави делегації ha за підсумками першого дня тристоронніх переговорів щодо України в Женеві не буде.

Із посиланням на "західне джерело" ТАСС повідомляє, що на переговорах у Женеві обговорювались великі теми та великі компроміси.

Очікується, що переговори продовжаться завтра.

На тристоронніх переговорах у Женеві присутні представники низки європейських країн - ЗМІ 17.02.26, 17:35

Раніше голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна, США та росія розпочинають новий раунд переговорів у Женеві.

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Женева