Трехсторонние переговоры в Женеве завершились - росСМИ
Киев • УНН
Трехсторонние переговоры в Женеве завершились, украинская делегация покинула место встречи. Ожидается, что переговоры продолжатся завтра.
Украинская делегация покинула место переговоров в Женеве
Переговоры длились 6 часов.
РосСМИ сообщают, что заявлений от главы делегации ha по итогам первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Женеве не будет.
Со ссылкой на "западный источник" ТАСС сообщает, что на переговорах в Женеве обсуждались большие темы и большие компромиссы.
Ожидается, что переговоры продолжатся завтра.
Напомним
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.