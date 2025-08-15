Три вагони пасажирського поїзда Запоріжжя – Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті: названо попередню причину
Київ • УНН
На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Постраждалих немає, попередня причина – "викид" рейки через аномальну спеку.
У компанії заявили, що вже працюють на над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.
Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино - Київ ми попросимо дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут
