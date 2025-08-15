Три вагони пасажирського поїзда Запоріжжя – Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті: названо попередню причину

На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда сполученням Запоріжжя - Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає. За попередньою версією, причиною сходження потяга є "викид" рейки через аномальну спеку. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя - Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія - "викид" рейки через аномальну спеку

У компанії заявили, що вже працюють на над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.

Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино - Київ ми попросимо дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут