$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 22574 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 22920 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 38039 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 28315 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 46802 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 30551 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 67210 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99822 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57707 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 201372 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Три вагона пассажирского поезда Запорожье – Солотвино сошли с рельсов на Закарпатье: названа предварительная причина

Киев • УНН

 • 840 просмотра

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших нет, предварительная причина – "выброс" рельса из-за аномальной жары.

Три вагона пассажирского поезда Запорожье – Солотвино сошли с рельсов на Закарпатье: названа предварительная причина

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда сообщением Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. По предварительной версии, причиной схода поезда является "выброс" рельса из-за аномальной жары. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия - "выброс" рельса из-за аномальной жары 

- сообщили в УЗ.

В компании заявили, что уже работают над дальнейшей логистикой в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.

Тем временем пригородный поезд №6581 сообщением Королево - Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино - Киев мы попросим дождаться оповещения об объездном маршруте 

- добавили в УЗ.

Напомним

Укрзализныця сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Поезд
Закарпатская область
Украинская железная дорога
Vynohradiv
Винница
Запорожье
Львов
Киев