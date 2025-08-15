Три вагона пассажирского поезда Запорожье – Солотвино сошли с рельсов на Закарпатье: названа предварительная причина
Киев • УНН
На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших нет, предварительная причина – "выброс" рельса из-за аномальной жары.
На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда сообщением Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. По предварительной версии, причиной схода поезда является "выброс" рельса из-за аномальной жары. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия - "выброс" рельса из-за аномальной жары
В компании заявили, что уже работают над дальнейшей логистикой в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.
Тем временем пригородный поезд №6581 сообщением Королево - Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино - Киев мы попросим дождаться оповещения об объездном маршруте
Укрзализныця сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.