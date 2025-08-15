Три вагона пассажирского поезда Запорожье – Солотвино сошли с рельсов на Закарпатье: названа предварительная причина

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда сообщением Запорожье - Солотвино. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет. По предварительной версии, причиной схода поезда является "выброс" рельса из-за аномальной жары. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

