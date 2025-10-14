Троє поліцейських загинули під час вибуху газу на фермі в Італії: 15 поранених

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3452 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 5030 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11854 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8380 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13484 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10318 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9668 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14583 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3452 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11854 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13484 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55110 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2412 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3092 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26927 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31632 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33023 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
F-22 Raptor
Financial Times

Троє поліцейських загинули під час вибуху газу на фермі в Італії: 15 поранених

Київ • УНН

 • 944 перегляди

В Італії троє поліцейських загинули, а 15 осіб отримали поранення внаслідок ймовірно навмисного вибуху газу на фермі поблизу Верони. Інцидент стався під час спроби виселення трьох братів і сестри, які раніше погрожували підірвати себе, щоб уникнути виселення.

Троє поліцейських загинули під час вибуху газу на фермі в Італії: 15 поранених

У Італії внаслідок ймовірно навмисного вибуху газу на фермі поблизу Верони загинули троє поліцейських, ще щонайменше 15 осіб отримали поранення. Вибух стався під час спроби виселення трьох братів і сестри. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Троє загиблих були членами військової поліції карабінерів. Інцидент трапився 14 жовтня рано вранці, коли поліція та пожежники прибули до фермерського будинку, щоб виконати постанову про виселення трьох братів і сестри віком 55–65 років через борги.

За словами прокурора Верони Раффаеле Тіто, вибух стався на поверсі над входом і кваліфікується як навмисне вбивство. Перед інцидентом офіцери чули свист та підозрювали відкривання газових балонів. На території будинку також виявили пляшки із запальною сумішшю.

Ввійшовши до будинку, ми зіткнулися з актом абсолютного божевілля. Газовий балон загорівся, і вибух безпосередньо вразив наших офіцерів 

– сказав інформаційному агентству Ansa командир поліції провінції Клаудіо Папаньо.

Крім трьох загиблих, щонайменше 15 людей отримали поранення, серед них 11 карабінерів, троє поліцейських та один пожежник. Двоє братів і сестер були заарештовані на місці, а ще один чоловік, який втік після вибуху, також був затриманий і доставлений до лікарні.

Зіткнення потягів у Словаччині: серед поранених є українець14.10.25, 00:49 • 5896 переглядiв

Будинок, що підлягав виселенню, був занедбаним та не мав електрики. Голова регіону Венето Лука Зая пояснив, що попередні спроби виселення вже мали місце, і мешканці раніше погрожували підірвати себе, щоб уникнути виселення.

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедосі назвав подію "жахливою та драматичною", а міністр оборони Гвідо Крозетто разом з іншими лідерами вшанував пам’ять загиблих, які служили країні, виконуючи свій обов’язок.

У Міссісіпі сталась стрілянина: четверо людей загинули, ще 12 - поранені11.10.25, 20:37 • 4622 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Італія
Словаччина