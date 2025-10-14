Троє поліцейських загинули під час вибуху газу на фермі в Італії: 15 поранених
Київ • УНН
В Італії троє поліцейських загинули, а 15 осіб отримали поранення внаслідок ймовірно навмисного вибуху газу на фермі поблизу Верони. Інцидент стався під час спроби виселення трьох братів і сестри, які раніше погрожували підірвати себе, щоб уникнути виселення.
Деталі
Троє загиблих були членами військової поліції карабінерів. Інцидент трапився 14 жовтня рано вранці, коли поліція та пожежники прибули до фермерського будинку, щоб виконати постанову про виселення трьох братів і сестри віком 55–65 років через борги.
За словами прокурора Верони Раффаеле Тіто, вибух стався на поверсі над входом і кваліфікується як навмисне вбивство. Перед інцидентом офіцери чули свист та підозрювали відкривання газових балонів. На території будинку також виявили пляшки із запальною сумішшю.
Ввійшовши до будинку, ми зіткнулися з актом абсолютного божевілля. Газовий балон загорівся, і вибух безпосередньо вразив наших офіцерів
Крім трьох загиблих, щонайменше 15 людей отримали поранення, серед них 11 карабінерів, троє поліцейських та один пожежник. Двоє братів і сестер були заарештовані на місці, а ще один чоловік, який втік після вибуху, також був затриманий і доставлений до лікарні.
Будинок, що підлягав виселенню, був занедбаним та не мав електрики. Голова регіону Венето Лука Зая пояснив, що попередні спроби виселення вже мали місце, і мешканці раніше погрожували підірвати себе, щоб уникнути виселення.
Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедосі назвав подію "жахливою та драматичною", а міністр оборони Гвідо Крозетто разом з іншими лідерами вшанував пам’ять загиблих, які служили країні, виконуючи свій обов’язок.
