Зіткнення потягів у Словаччині: серед поранених є українець
Київ • УНН
У Словаччині в районі села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися два пасажирські поїзди. Понад 20 людей поранені, серед них – українець 2005 року народження.
У Словаччині в районі села Яблонов-над-Турньоу в окрузі Рожнява (Кошицький край) зіткнулися два пасажирські поїзди. За попередніми даними, понад 20 людей поранені, серед них - українець 2005 року народження. Про це повідомляє TASR із посиланням на речника регіонального управління пожежної та аварійної служби Кошицького краю Йожефа Балінта, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що на місці події працюють пожежники з кількох пожежних станцій. Оперативний центр екстреної медичної допомоги повідомив, що на місце події прямують п'ять машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. За даними поліції, два експреси, які рухалися в протилежних напрямках, перевозили велику кількість пасажирів.
На місці події перебувають усі підрозділи комплексної рятувальної системи. Пасажири поступово залишають вагони поїздів, ступінь травм поки що невідомий. Поліція блокує місце події, координує роботу рятувальних команд та керує рухом людей у цьому районі
Видання вказує, що зіткнення сталося в місці перетину колій та їх злиття в одну.
"Причина зіткнення розслідується. Нашим пріоритетом зараз є порятунок та евакуація пасажирів і наших співробітників. Інформація буде оновлюватися на постійній основі", – сказав Ян Бачек, речник державного пасажирського перевізника ZSSK.
Нагадаємо
Внаслідок зіткнення двох поїздів-експресів у Словаччині постраждала 91 людина, загиблих немає.
