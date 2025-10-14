Столкновение поездов в Словакии: среди раненых есть украинец

В Словакии в районе села Яблонов-над-Турньоу в округе Рожнява (Кошицкий край) столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, более 20 человек ранены, среди них - украинец 2005 года рождения. Об этом сообщает TASR со ссылкой на представителя регионального управления пожарной и аварийной службы Кошицкого края Йожефа Балинта, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что на месте происшествия работают пожарные из нескольких пожарных станций. Оперативный центр экстренной медицинской помощи сообщил, что на место происшествия направляются пять машин скорой помощи и спасательный вертолет. По данным полиции, два экспресса, которые двигались в противоположных направлениях, перевозили большое количество пассажиров.

На месте происшествия находятся все подразделения комплексной спасательной системы. Пассажиры постепенно покидают вагоны поездов, степень травм пока неизвестна. Полиция блокирует место происшествия, координирует работу спасательных команд и управляет движением людей в этом районе – сообщило Управление полиции Кошицкого края.

Издание указывает, что столкновение произошло в месте пересечения путей и их слияния в одну.

"Причина столкновения расследуется. Нашим приоритетом сейчас является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников. Информация будет обновляться на постоянной основе", – сказал Ян Бачек, представитель государственного пассажирского перевозчика ZSSK.

Напомним

В результате столкновения двух поездов-экспрессов в Словакии пострадал 91 человек, погибших нет.

