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На Волыни автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде: погиб 19-летний водитель

Киев • УНН

 • 565 просмотра

Сегодня утром на железнодорожном переезде между Сельцом и Турийском автомобиль Skoda столкнулся с грузовым поездом. 19-летний водитель легковушки погиб, пересекая переезд на запрещающий сигнал.

На Волыни автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде: погиб 19-летний водитель

В Волынской области в результате столкновения с грузовым поездом погиб 19-летний водитель автомобиля, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня, около 8 часов утра.

"На железнодорожном переезде между населенными пунктами Селец и Турийск произошло столкновение грузового поезда и автомобиля Skoda. Предварительно известно, что 19-летний водитель легковушки пересекал переезд на запрещенный сигнал. В результате столкновения он погиб", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства аварии.

В Ровенской области полиция оштрафовала водителя за превышение скорости, а уже через несколько минут он попал в ужасное ДТП30.06.25, 11:42 • 2443 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Украина
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