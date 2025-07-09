На Волыни автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде: погиб 19-летний водитель

В Волынской области в результате столкновения с грузовым поездом погиб 19-летний водитель автомобиля, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня, около 8 часов утра.

"На железнодорожном переезде между населенными пунктами Селец и Турийск произошло столкновение грузового поезда и автомобиля Skoda. Предварительно известно, что 19-летний водитель легковушки пересекал переезд на запрещенный сигнал. В результате столкновения он погиб", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства аварии.

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