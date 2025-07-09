На Волыни автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде: погиб 19-летний водитель
Киев • УНН
Сегодня утром на железнодорожном переезде между Сельцом и Турийском автомобиль Skoda столкнулся с грузовым поездом. 19-летний водитель легковушки погиб, пересекая переезд на запрещающий сигнал.
В Волынской области в результате столкновения с грузовым поездом погиб 19-летний водитель автомобиля, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня, около 8 часов утра.
"На железнодорожном переезде между населенными пунктами Селец и Турийск произошло столкновение грузового поезда и автомобиля Skoda. Предварительно известно, что 19-летний водитель легковушки пересекал переезд на запрещенный сигнал. В результате столкновения он погиб", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства аварии.
В Ровенской области полиция оштрафовала водителя за превышение скорости, а уже через несколько минут он попал в ужасное ДТП30.06.25, 11:42 • 2443 просмотра