На Волині авто зіткнулося з вантажним потягом на переїзді: загинув 19-річний водій

У Волинській області внаслідок зіткнення із вантажним потягом загинув 19-річний водій автомобіля, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

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ДТП сталася сьогодні, близько 8 години ранку.

"На залізничному переїзді між населеними пунктами Селець та Турійськ відбулося зіткнення вантажного потяга та автомобіля Skoda. Попередньо відомо, що 19-річний водій легковика перетинав переїзд на заборонений сигнал. Внаслідок зіткнення він загинув", - ідеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини аварії.

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