На Волині авто зіткнулося з вантажним потягом на переїзді: загинув 19-річний водій
Київ • УНН
Сьогодні вранці на залізничному переїзді між Сельцем та Турійськом автомобіль Skoda зіткнувся з вантажним потягом. 19-річний водій легковика загинув, перетинаючи переїзд на заборонений сигнал.
У Волинській області внаслідок зіткнення із вантажним потягом загинув 19-річний водій автомобіля, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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ДТП сталася сьогодні, близько 8 години ранку.
"На залізничному переїзді між населеними пунктами Селець та Турійськ відбулося зіткнення вантажного потяга та автомобіля Skoda. Попередньо відомо, що 19-річний водій легковика перетинав переїзд на заборонений сигнал. Внаслідок зіткнення він загинув", - ідеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини аварії.
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