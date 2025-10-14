Трое полицейских погибли при взрыве газа на ферме в Италии: 15 раненых

В Италии в результате предположительно преднамеренного взрыва газа на ферме под Вероной погибли трое полицейских, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения. Взрыв произошел при попытке выселения трех братьев и сестры. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Трое погибших были членами военной полиции карабинеров. Инцидент произошел 14 октября рано утром, когда полиция и пожарные прибыли к фермерскому дому, чтобы исполнить постановление о выселении трех братьев и сестры в возрасте 55–65 лет из-за долгов.

По словам прокурора Вероны Раффаэле Тито, взрыв произошел на этаже над входом и квалифицируется как преднамеренное убийство. Перед инцидентом офицеры слышали свист и подозревали открывание газовых баллонов. На территории дома также обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

Войдя в дом, мы столкнулись с актом абсолютного безумия. Газовый баллон загорелся, и взрыв непосредственно поразил наших офицеров – сказал информационному агентству Ansa командир полиции провинции Клаудио Папаньо.

Помимо трех погибших, по меньшей мере 15 человек получили ранения, среди них 11 карабинеров, трое полицейских и один пожарный. Двое братьев и сестер были арестованы на месте, а еще один мужчина, сбежавший после взрыва, также был задержан и доставлен в больницу.

Дом, подлежавший выселению, был заброшенным и не имел электричества. Глава региона Венето Лука Зая объяснил, что предыдущие попытки выселения уже имели место, и жители ранее угрожали взорвать себя, чтобы избежать выселения.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози назвал событие "ужасным и драматичным", а министр обороны Гвидо Крозетто вместе с другими лидерами почтил память погибших, которые служили стране, выполняя свой долг.

