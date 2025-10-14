$41.610.01
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
13:02 • 3506 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
12:47 • 10872 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7240 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
11:53 • 12664 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10149 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9416 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
09:28 • 12140 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14554 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
08:16 • 14063 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Трое полицейских погибли при взрыве газа на ферме в Италии: 15 раненых

Киев • УНН

 • 798 просмотра

В Италии трое полицейских погибли, а 15 человек получили ранения в результате предположительно преднамеренного взрыва газа на ферме близ Вероны. Инцидент произошел при попытке выселения трех братьев и сестры, которые ранее угрожали взорвать себя, чтобы избежать выселения.

В Италии в результате предположительно преднамеренного взрыва газа на ферме под Вероной погибли трое полицейских, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения. Взрыв произошел при попытке выселения трех братьев и сестры. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Трое погибших были членами военной полиции карабинеров. Инцидент произошел 14 октября рано утром, когда полиция и пожарные прибыли к фермерскому дому, чтобы исполнить постановление о выселении трех братьев и сестры в возрасте 55–65 лет из-за долгов.

По словам прокурора Вероны Раффаэле Тито, взрыв произошел на этаже над входом и квалифицируется как преднамеренное убийство. Перед инцидентом офицеры слышали свист и подозревали открывание газовых баллонов. На территории дома также обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

Войдя в дом, мы столкнулись с актом абсолютного безумия. Газовый баллон загорелся, и взрыв непосредственно поразил наших офицеров 

– сказал информационному агентству Ansa командир полиции провинции Клаудио Папаньо.

Помимо трех погибших, по меньшей мере 15 человек получили ранения, среди них 11 карабинеров, трое полицейских и один пожарный. Двое братьев и сестер были арестованы на месте, а еще один мужчина, сбежавший после взрыва, также был задержан и доставлен в больницу.

Дом, подлежавший выселению, был заброшенным и не имел электричества. Глава региона Венето Лука Зая объяснил, что предыдущие попытки выселения уже имели место, и жители ранее угрожали взорвать себя, чтобы избежать выселения.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози назвал событие "ужасным и драматичным", а министр обороны Гвидо Крозетто вместе с другими лидерами почтил память погибших, которые служили стране, выполняя свой долг.

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Италия
Словакия