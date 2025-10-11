В Миссисипи произошла стрельба: четыре человека погибли, еще 12 - ранены
Киев • УНН
Четыре человека погибли и по меньшей мере 12 получили ранения во время стрельбы в Лиланде, штат Миссисипи, около полуночи. Подозреваемых пока нет, расследование продолжается.
Четыре человека погибли и по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на чиновников.
Детали
Мэр Лиланда Джон Ли сообщил CBS News, что стрельба произошла около полуночи, а четверо раненых были доставлены вертолетом в местные больницы. В настоящее время информации об их состоянии нет.
Подозреваемых под стражей нет, расследование продолжается.
Стрельба произошла на главной улице, сказал Ли. Люди были в городе на домашней игре средней школы Лиланда, сказал он. На веб-сайте школьного округа Лиланда указано, что средняя школа Лиланда должна была сыграть домашнюю игру против средней школы Чарльстона.
В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые11.10.25, 19:28 • 1670 просмотров
Добавим
Лиланд — небольшой город в округе Вашингтон. Согласно данным переписи населения 2020 года, его население составляло около 4000 человек.