В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые
Киев • УНН
В центральной части немецкого Гисена неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе. Несколько человек получили ранения, преступник находится в бегах.
Неизвестный преступник, вероятно, открыл стрельбу в центральной части немецкого Гисена. По данным полиции, несколько человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным полиции, инцидент произошел в 15:10 в букмекерской конторе недалеко от рыночной площади. Преступник находится в бегах, но опасности для населения не представляет.
Как сообщает портал mittelhessen.de, полиция оцепила входы на рыночную площадь. Мотивы инцидента пока неизвестны, также неизвестно, сколько человек пострадало и насколько серьезны их травмы.
