В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые

Неизвестный преступник, вероятно, открыл стрельбу в центральной части немецкого Гисена. По данным полиции, несколько человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным полиции, инцидент произошел в 15:10 в букмекерской конторе недалеко от рыночной площади. Преступник находится в бегах, но опасности для населения не представляет.

Как сообщает портал mittelhessen.de, полиция оцепила входы на рыночную площадь. Мотивы инцидента пока неизвестны, также неизвестно, сколько человек пострадало и насколько серьезны их травмы.

