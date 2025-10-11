В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые

$41.510.00
16:00 • 5540 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 14474 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 14555 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 20279 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 14766 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 22633 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31397 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42224 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 56987 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34762 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Удар по авто «Черниговоблэнерго»: в больнице умер второй энергетик11 октября, 07:26 • 7152 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 21617 просмотра
В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура11 октября, 09:32 • 3568 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно11 октября, 10:08 • 8042 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 12995 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 5534 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 14470 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 21736 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 56986 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 43253 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Донецкая область
Германия
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 30400 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 32581 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 35005 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 100912 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 44171 просмотра
Ручная граната
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot

В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В центральной части немецкого Гисена неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе. Несколько человек получили ранения, преступник находится в бегах.

В Германии неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе, есть раненые

Неизвестный преступник, вероятно, открыл стрельбу в центральной части немецкого Гисена. По данным полиции, несколько человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным полиции, инцидент произошел в 15:10 в букмекерской конторе недалеко от рыночной площади. Преступник находится в бегах, но опасности для населения не представляет.

Как сообщает портал mittelhessen.de, полиция оцепила входы на рыночную площадь. Мотивы инцидента пока неизвестны, также неизвестно, сколько человек пострадало и насколько серьезны их травмы.

Стрельба в Сиднее: мужчина открыл огонь по прохожим, более 20 раненых06.10.25, 09:02 • 3017 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Бильд
Германия