Стрельба в Сиднее: мужчина открыл огонь по прохожим, более 20 раненых
Киев • УНН
В австралийском Сиднее 5 октября мужчина выпустил более 50 пуль, ранив более 20 человек. Злоумышленника задержали через два часа.
В воскресенье, 5 октября, в австралийском городе Сидней произошла стрельба по прохожим и автомобилям. Преступник выпустил более 50 пуль, в результате чего были ранены более 20 человек, сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
По данным полиции, злоумышленник мог выпустить от 50 до 100 пуль по прохожим и автомобилям. Приблизительно через два часа после совершения преступления был задержан 60-летний мужчина.
Его нашли в одной из квартир Сиднея и доставили в больницу, поскольку во время задержания он получил ранения.
В результате стрельбы более 20 человек получили ранения от осколков стекла и других предметов. Несколько человек оказались в больнице — им оказывают медицинскую помощь.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в воскресенье, 5 октября около 16:10 возле торгового центра в Виннице произошла стрельба. Как установило следствие, причиной стрельбы был конфликт между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим.