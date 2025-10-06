Стрілянина у Сіднеї: чоловік відкрив вогонь по перехожих, понад 20 поранених
В австралійському Сіднеї 5 жовтня чоловік випустив понад 50 куль, поранивши понад 20 осіб. Зловмисника затримали через дві години.
У неділю, 5 жовтня, в австралійському місті Сідней сталась стрілянина по прохожих і автомобілях. Злочинець випустив понад 50 куль, внаслідок чого було поранено понад 20 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Деталі
За даними поліції, зловмисник міг випустити від 50 до 100 куль по прохожих та автомобілях. Приблизно через дві години після здійснення злочину був затриманий 60-річний чоловік.
Його знайшли в одній з квартир Сіднея і доправили в лікарню, оскільки під час затримання він отримав поранення.
В результаті стрілянини понад 20 людей поранень від уламків скла та інших предметів. Кілька чоловік опинились в лікарні - їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у неділю, 5 жовтня близько 16:10 біля торгового центру у Вінниці сталась стрілянина. Як встановило слідство, причиною стрілянини був конфлікт між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим.