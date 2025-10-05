У Вінниці сталася стрілянина біля торгового центру, є потерпілий
Київ • УНН
У Вінниці 5 жовтня близько 16:10 біля торгового центру сталася стрілянина. 31-річний місцевий житель вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя 21-річному потерпілому.
Особу фігуранта інциденту встановлено - його затримали у процесуальному порядку, передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
Деталі
У Вінниці 5 жовтня близько 16:10 сталася стрілянина. За даними поліції подія відбулась біля торгового центру у Вінниці по провулку Павла Корнелюка - там було чути постріли. Наразі співробітники поліції встановили особу фігуранта та затримали у процесуальному порядку.
Контекст
Згідно з матеріалом слідства, причиною стрілянини був конфлікт між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим.
У ході інциденту чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику. Тепер з правопорушником працюють слідчі.
Потерпілого оглядають медики. Пістолет вилучається.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та проводяться слідчі дії.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Львові наприкінці вересня також відбувся інцидент із застосуванням зброї. 22-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї на проспекті Свободи. Його та ще трьох учасників бійки притягнули до адміністративної відповідальності за хуліганство.