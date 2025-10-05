$41.280.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Виннице произошла стрельба возле торгового центра, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 854 просмотра

В Виннице 5 октября около 16:10 возле торгового центра произошла стрельба. 31-летний местный житель выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо 21-летнему пострадавшему.

В Виннице произошла стрельба возле торгового центра, есть пострадавший

Личность фигуранта инцидента установлена - его задержали в процессуальном порядке, передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

Детали

В Виннице 5 октября около 16:10 произошла стрельба. По данным полиции, происшествие произошло возле торгового центра в Виннице по переулку Павла Корнелюка - там были слышны выстрелы. Сейчас сотрудники полиции установили личность фигуранта и задержали в процессуальном порядке.

Контекст

Согласно материалам следствия, причиной стрельбы был конфликт между 31-летним местным жителем и 21-летним потерпевшим.

В ходе инцидента мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку. Теперь с правонарушителем работают следователи. 

Пострадавшего осматривают медики. Пистолет изымается.

- пишет полиция.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство) и проводятся следственные действия. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним

Во Львове в конце сентября также произошел инцидент с применением оружия. 22-летний мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на проспекте Свободы. Его и еще трех участников драки привлекли к административной ответственности за хулиганство.

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винница