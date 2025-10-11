У Німеччині невідомий відкрив стрілянину в букмекерській конторі, є поранені
Київ • УНН
У центральній частині німецького Гіссена невідомий відкрив стрілянину в букмекерській конторі. Кілька людей отримали поранення, злочинець перебуває у бігах.
Невідомий злочинець, ймовірно, відкрив стрілянину у центральній частині німецького Гіссена. За даними поліції, кілька людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
За даними поліції, інцидент стався о 15:10 у букмекерській конторі неподалік ринкової площі. Злочинець перебуває у бігах, але небезпеки для населення не становить.
Як повідомляє портал mittelhessen.de, поліція оточила входи на ринкову площу. Мотиви інциденту поки що невідомі, також невідомо, скільки людей постраждало і наскільки серйозні їхні травми.
Стрілянина у Сіднеї: чоловік відкрив вогонь по перехожих, понад 20 поранених06.10.25, 09:02 • 3019 переглядiв