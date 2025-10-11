У Міссісіпі сталась стрілянина: четверо людей загинули, ще 12 - поранені
Чотири людини загинули та щонайменше 12 отримали поранення під час стрілянини в Ліланді, штат Міссісіпі, близько опівночі. Підозрюваних поки що немає, розслідування триває.
Чотири людини загинули та щонайменше 12 інших отримали поранення внаслідок стрілянини рано вранці в суботу в Ліланді, штат Міссісіпі. Про це повідомляє CBS News із посиланням на чиновників.
Мер Ліланда Джон Лі повідомив CBS News, що стрілянина сталася близько опівночі, а чотирьох поранених доставили вертольотом до місцевих лікарень. Наразі інформації про їхній стан немає.
Підозрюваних під вартою немає, розслідування триває.
Стрілянина сталася на головній вулиці, сказав Лі. Люди були в місті на домашній грі середньої школи Ліланда, сказав він. На веб-сайті шкільного округу Ліланда зазначено, що середня школа Ліланда мала зіграти домашню гру проти середньої школи Чарльстона.
Ліланд — невелике місто в окрузі Вашингтон. Згідно з даними перепису населення 2020 року, його населення становило близько 4000 осіб.