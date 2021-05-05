Три області вивели з "червоної" зони на тлі падіння захворюваності на COVID-19

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"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 6 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Також застосувати на території Харківської та Хмельницької областях обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевего" рівня", - повідомив Немчінов у Telegram-каналі.

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З його слів, такі рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні сьогодні, 5 травня.

Це відбувається на тлі зменшення захворюваності на COVID-19 в Україні. Так, за даними НАН України, за тиждень 21–27 квітня в Україні стабільно зменшувалася кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

Доповнення

Після цього "рішення "червоний“ рівень епідемічної небезпеки залишається у трьох областях — Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Так, за рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, наразі в Запорізькій, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській областях запроваджено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 00:00 20 березня до 30 квітня у Києві також діяли епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".