Три области вывели из "красной" зоны на фоне падения заболеваемости COVID-19

Цитата:

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также применить на территории Харьковской и Хмельницкой областях ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня", - сообщил Немчинов в Telegram-канале.

Детали

По его словам, такие решения приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании сегодня, 5 мая.

Это происходит на фоне уменьшения заболеваемости COVID-19 в Украине. Так, по данным НАН Украины, за неделю 21-27 апреля в Украине стабильно уменьшалося количество новых выявлений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.

Дополнение

После этого "решения "красный" уровень эпидемической опасности остается в трех областях - Сумской, Полтавской и Запорожской.

Так, по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на данный момент в Запорожской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской областях введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 00:00 20 марта в 30 апреля во Киеве также действовали эпидограничения "красной" карантинной зоны.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".