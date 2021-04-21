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Уряд продовжує до 30 червня карантин через коронавірус

Уряд продовжує до 30 червня карантин через коронавірус

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кабінет міністрів України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину, вперше введеного торік у березні на тлі оголошення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у середу, 21 квітня, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину. Цей режим у першу чергу стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії, але в той же час це ще одне нагадування всім українцям, що ми мусимо залишатись обережними”, - сказав Шмигаль.

Деталі

Зі слів Прем’єра, коронавірус забрав тисячі життів наших громадян, і лише дотримання карантинних правил та вакцинація зможуть його зупинити.

Що було раніше

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень було продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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